Молочники создадут собственный евроинтеграционный комитет

Новый орган сформирует "дорожную карту" по интеграции молочного бизнеса в Евросоюз

Союз молочных предприятий Украины (СМПУ) создаст у себя евроинтеграционный комитет, который сформирует шаги по присоединению производителей молочной продукции к молочному рынку Евросоюза. Такое решение утвердила СМПУ на заседании совета директоров.

Задачей комитета будет подготовить молочный сектор к необратимому процессу интеграции в еврорынок. Для этого комитет подготовит "дорожную карту" для молочных предприятий по присоединению к еврозоне и согласует ее с коллегами СМПУ в Европейском союзе.

"Молочный сектор готовится интегрироваться в ЕС. И бизнес должен понимать, что нужно сделать и в какие сроки, чтобы отвечать требованиям еврорынка. Эти требования понятны и неотвратимы для нас — качество, безопасность, экологичность продукции. Без воплощения этих принципов на производствах мы не сможем присоединиться к молочной европейской семье. Поэтому совет директоров принял решение создать евроинтеграционный комитет, который подготовит бизнес к требованиям ЕС", — комментирует исполнительный директор СМПУ Арсен Дидур.

Дополнительно в рамках евроинтеграции СМПУ провела консультации с Ириной Высоцкой, координатором компоненты "Молочный сектор" швейцарско-украинской программы "Развитие торговли с более высокой добавленной стоимостью в органическом и молочном секторах Украины" (Quality Food Trade Program) на предмет экспертной поддержки работы данного евроинтеграционного.