Молочники створять власний євроінтеграційний комітет

Новий орган сформує "дорожню карту" по інтеграції молочного бізнесу до Євросоюзу

Спілка молочних підприємств України (СМПУ) створить у себе євроінтеграційний комітет, який сформує кроки по приєднанню виробників молочної продукції до молочного ринку Євросоюзу. Таке рішення СМПУ затвердила на засіданні ради директорів.

Задачею комітету буде підготувати молочний сектор до незворотного процесу інтеграції в євроринок. Для цього комітет підготує "дорожню карту" для молочних підприємств по приєднанню до єврозони та погодить її з колегами СМПУ в Європейському союзі.

"Молочний сектор готується інтегруватися до ЄС. І бізнес повинен розуміти, що потрібно зробити і у які строки, щоб відповідати вимогам євроринку. Ці вимоги зрозумілі і невідворотні для нас — якість, безпечність, екологічність продукції. Без втілення цих принципів на виробництвах ми не зможемо приєднатися до молочної європейської сім’ї. Тому рада директорів прийняла рішення створити євроінтеграційний комітет, який підготує бізнес до вимог ЄС", — коментує виконавчий директор СМПУ Арсен Дідур.

Додатково в рамках євроінтеграції СМПУ провела консультації з Іриною Висоцькою, координаторкою компоненти "Молочний сектор" швейцарсько-української програми "Розвиток торгівлі з вищою доданою вартістю в органічному та молочному секторах України" (Quality Food Trade Program) на предмет експертної підтримки роботи даного євроінтеграційного комітету.