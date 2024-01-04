Россия подсоединяет ЗАЭС к своей энергосистеме: даст ли врагу какую-либо прибыль воровство атомной станции?

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) фактически согласовало подключение Запорожской АЭС к российской энергосистеме

Вчера, 3 января, МАГАТЭ сообщило о согласовании присоединения Запорожской атомной электростанции к резервной линии 330 кВ. Это важно, ведь оказывает влияние на безопасность. Беда в том, что эта линия уходит от российской энергосистемы. То есть фактически МАГАТЭ согласовало подключение ЗАЭС к энергосистеме агрессора.

О решении МАГАТЭ стало известно из сообщения эксперта по вопросам ядерной энергетики и ядерной безопасности, сообщила на своей странице в ФБ Ольги Кошарной. "На мой взгляд, фактически МАГАТЭ согласовало присоединение ЗАЭС к резервной линии 330 кВ, которая идет от российской энергосистемы, — написала она. — Именно поэтому экспертам миссии не предоставлялся допуск осмотреть ВРП ЗаТЭС (вводно-распределительные устройства Запорожской ТЭС — БТ) в течение 9 месяцев, поскольку оккупационное руководство станции системно проводило работы по достижению цели — присоединению ЗАЭС к энергосистеме России".

Событие не стало чем-то совсем неожиданным. Потому что и украинские эксперты, и МАГАТЭ в первую очередь занимались безопасностью. Запорожская станция – крупнейшая АЭС Европы. Именно этим МАГАТЭ объяснило свое решение. "Частые отключения электроэнергии остаются источником серьезной обеспокоенности безопасности крупнейшей в Европе атомной электростанции (АЭС), поскольку она нуждается в электроэнергии для охлаждения реакторов и других важных функций, даже когда все реакторные блоки остановлены, — цитируют в сообщении МАГАТЭ генерального директора агентства Мариано Гро. С августа 2022 года на ЗАЭС произошло восемь событий с полной потерей электроэнергии за пределами площадки. Это заявление прозвучало после того, как в течение последних двух недель экспертов МАГАТЭ не допускали в реакторные залы энергоблоков №№ 1, 2 и 6. Это первый случай, когда экспертам МАГАТЭ не предоставили доступ в реакторный зал энергоблока, который находился в состоянии холодной остановки. Там находится активная зона реактора и отработанное топливо. Но хуже всего, что визуально эксперты увидели протекание бореной воды. То есть это означало, что вода из первого контура реактора протекает на второй контур, что представляет огромную опасность. "Недопуск экспертов МАГАТЭ в реакторные залы оккупированной российскими агрессорами Запорожской АЭС может быть попыткой скрыть реальную ситуацию на станции", — заявил президент НАЭК "Энергоатом" Петр Котин.

К сожалению, "миссия отнюдь не влияет на безопасность ЗАЭС, лишь добавляет легитимности оккупации, создавая по миру впечатление, что на атомной станции все в норме, — считает эксперт по атомной энергетике Людвиг Литвинский. — На самом деле, это что-то вроде того, если бы в Освенциме Красному Кресту дали доступ к некоторым баракам и сооружениям для проверки соблюдения в них прав человека. миссию не упустили". Конечно, МАГАТЭ общается с оккупационным руководством ЗАЭС. И, конечно, резервная линия находится на оккупированной территории Украины.

Россия давно использует ЗАЭС и вопросы безопасности как инструмент войны. После разрушения в июне 2023 года Каховского водохранилища полноценная эксплуатация ЗАЭС невозможна. Станция не производит электроэнергию с сентября 2022 года. То есть, экономического содержания в присоединенные станции к российской энергосистеме немного. "Захватчики преследуют другую цель: превращение ЗАЭС в инструмент сдерживания и ядерного шантажа в случае контрнаступления ВСУ", — сказала Кошарна "Бизнес-Телеграфу". Шантажировать есть чем. И возможной подготовкой к такому сценарию были учения на станции в ноябре 2023 года. Тогда оккупационное руководство ЗАЭС провело аварийные учения по сценарию "потеря пруда-охладитель". Пруд станции содержит 46 млн куб воды. И в случае подрыва его запорных ворот вся эта масса воды будет двигаться вниз по течению Днепра. Это создаст очередную экологическую катастрофу и препятствия ВСУ. что создаст препятствия для развития контрнаступления ВСУ в этом регионе.

А пока Государственной инспекции ядерного регулирования Украины и Министерству иностранных дел есть, чем заняться в Вене. Там находится штаб-квартира МАГАТЭ.