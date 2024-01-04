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Росія під’єднує ЗАЕС до своєї енергосистеми: чи дасть ворогу якийсь прибуток крадіжка атомної станції?

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Наталя Нападовська Наталя Нападовська
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ЗАЕС заживлять від російської енергосистеми. Тепер офіційно Новина оновлена 04 січня 2024, 17:30
ЗАЕС заживлять від російської енергосистеми. Тепер офіційно

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) фактично погодило підключення Запорізької АЕС до російської енергосистеми

Вчора, 3 січня, МАГАТЕ повідомило про погодження приєднання Запорізької атомної електростанції до резервної лінії 330 кВ. Це важливо, адже має вплив на безпеку. Біда в тому, що ця лінія йде від російської енергосистеми. Тобто фактично МАГАТЕ погодило підключення ЗАЕС до енергосистеми агресора.

Про рішення МАГАТЕ стало відомо з повідомлення експерта з питань ядерної енергетики та ядерної безпеки повідомила на своїй сторінкі в ФБ Ольги Кошарної. "На мій погляд, фактично МАГАТЕ погодило приєднання ЗАЕС до резервної лінії 330 кВ, яка йде від російської енергосистеми, — написала вона. — Саме тому експертам місії не надавався допуск оглянути ВРП ЗаТЕС (ввідно-розподільні пристрої Запорізької ТЕС — БТ) протягом 9 місяців, оскільки окупаційне керівництво станції системно проводило роботи задля досягнення мети — приєднання ЗАЕС до енергосистеми Росії".

Подія не стала чимось аж зовсім неочікуваним. Бо і українські експерти, і МАГАТЕ в першу чергу переймались безпекою. Запорізька станція — найбільша АЕС Європи. Саме цим МАГАТЕ пояснило своє рішення. "Часті відключення електроенергії залишаються джерелом серйозного занепокоєння щодо безпеки найбільшої в Європі атомної електростанції (АЕС), оскільки вона потребує електроенергії для охолодження реакторів та інших важливих функцій, навіть коли всі реакторні блоки зупинені, — цитують в повідомленні МАГАТЕ генерального директора агентства Маріано Гроссі. — З серпня 2022 року на ЗАЕС сталося вісім подій з повною втратою електроенергії за межами майданчика". Ця заява пролунала після того, як протягом останніх двох тижнів експертів МАГАТЕ не допускали до реакторних залів енергоблоків №№ 1, 2 і 6. Це перший випадок, коли експертам МАГАТЕ не надали доступ до реакторного залу енергоблоку, який перебував у стані холодної зупинки. Саме там знаходиться активна зона реактора та відпрацьоване паливо. Але найгірше, що візуально експерти побачили протікання борованої води. Тобто це означало, що вода з першого контуру реактора протікає на другий контур, що є величезною небезпекою. "Недопуск експертів МАГАТЕ до реакторних залів окупованої російськими агресорами Запорізької АЕС може бути спробою приховати реальну ситуацію на станції", — заявив президент НАЕК "Енергоатом" Петро Котін.

На жаль, "місія аж ніяким чином не впливає на безпеку ЗАЕС, лише додає легітимності окупації, створюючи по світу враження, що на атомній станції все у нормі, — вважає експерт з атомної енергетики Людвіг Літвинський. — Насправді, це щось на кшталт того, якби у Освенцимі Червоному Хресту дали доступ до деяких бараків та споруд для перевірки дотримання в них прав людини. І ЧХ періодично підтведжував би, що в бараках N1, 3 та 4 все у нормі, а от до бараків N2, 5, 6 та до крематорію місію не впустили". Звісно що МАГАТЕ спілкується з окупаційним керівництвом ЗАЕС. І звісно що резервна лінія знаходиться на окупованій території України.

Росія давно використовує ЗАЕС та безпекові питання як інструмент війни. Після руйнування в червні 2023 року Каховського водосховища, повноцінна експлуатація ЗАЕС неможлива. Станція не виробляє електроенергію з вересня 2022. Тобто, економічного змісту в приєднані станції до російської енергосистеми небагато. "Загарбники переслідують іншу мету: перетворення ЗАЕС на інструмент стримування та ядерного шантажу у випадку контрнаступу ЗСУ", — сказала Кошарна "Бізнес-Телеграфу". Шантажувати є чим. І можливою підготовкою до такого сценарію були навчання на станції в листопаді 2023 року. Тоді окупаційне керівництво ЗАЕС провело аварійні навчання за сценарієм "втрата ставка- охолоджувач". Ставок станції містить 46 млн куб води. І у випадку підриву його запірних воріт вся ця маса води буде рухатися вниз за течією Дніпра. Це створить чергову екологічну катастрофу і перешкоди для ЗСУ. що створить перешкоди для розвитку контрнаступу ЗСУ в цьому регіоні.

А поки Державній інспекції ядерного регулювання України і Міністерству закордонних справ є чим зайнятись у Відні. Саме там розташована штаб-квартира МАГАТЕ.

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#Енергоатом #ЗАЕС #МАГАТЕ