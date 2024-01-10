"Укрлитийдобыча" привлекает австралийских специалистов

В конце 2023 года компания "Укрлитийдобыча" начала сотрудничество с двумя австралийскими компаниями — Wood Australia Pty Ltd и Nagrom. Об этом компания сообщила на своей странице в Facebook.

Компания Nagrom – это опытнейшая в Австралии металлургическая и аналитическая лаборатория, которой уже более 45 лет владеет и управляет семья из нескольких поколений. Специалисты Nagrom помогут усовершенствовать технологические схемы получения петалитового концентрата из литиевой руды, которая будет добываться на Полоховском месторождении.

Wood Australia Pty Ltd — компания, спроектировавшая и построившая Кемертонский литиевый завод, расположенный в Западной Австралии. Этот завод принадлежит компании Albermarle – крупнейшему производителю лития в мире.

Частью разработки Полоховского месторождения литиевой руды является создание базового проекта завода по конверсии (превращению) петалитового концентрата, добытого из руды месторождения, в карбонат и гидроксид лития. Эти конечные продукты используются как активное вещество в катодах литий-ионных аккумуляторов.

Компания "Укрлитийдобыча" приобрела лицензию на разработку Полоховского месторождения в Кировоградской области в 2017 году.

Украина владеет 1% мировых запасов лития – ключевого компонента производства аккумуляторов.