"Укрлітійвидобування" залучає австралійських спеціалістів

Наприкінці 2023 року компанія "Укрлітійвидобування" розпочала співпрацю з двома австралійськими компаніями — Wood Australia Pty Ltd та Nagrom. Про це компанія повідомила на своїй сторінці у Facebook.

Компанія Nagrom – це найдосвідченіша в Австралії металургійна та аналітична лабораторія, якою вже понад 45 років володіє і керує сім’я з кількох поколінь. Спеціалісти Nagrom допоможуть удосконалити технологічні схеми отримання петалітового концентрату з літієвої руди, яка буде видобуватися на Полохівському родовищі.

Wood Australia Pty Ltd — компанія, що спроєктувала та побудувала Кемертонський літієвий завод, розташований у Західній Австралії. Цей завод належить компанії Albermarle – найбільшому виробнику літію у світі.

Частиною розробки Полохівського родовища літієвої руди є створення базового проєкту заводу з конверсії (перетворенню) петалітового концентрату, добутого з руди родовища, у карбонат та гідроксид літію. Ці кінцеві продукти використовуються як активна речовина в катодах літій-іонних акумуляторів.

Компанія "Укрлітійвидобування" придбала ліцензію на розробку Полохівського родовища у Кіровоградській області у 2017 році.

Україна володіє 1% світових запасів літію – ключового компонента виробництва акумуляторів.