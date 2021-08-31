Укр

Под стенами КГГА протестовали против Ольги Бенч: что известно о ректоре Киевской академии искусств

Автор
Т. Ерохина
Дата публикации
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Протестующие недовольны положением вещей в КАИ Новость обновлена 31 августа 2021, 17:50
Протестующие недовольны положением вещей в КАИ

В Киеве родители студентов Киевской академии искусств протестовали против ректора Ольги Бенч

В Киеве под стенами Киевской городской государственной администрации во вторник проходил митинг. Участники акции держали в руках плакаты с требованием уволить Ольгу Бенч — ректора Государственного учреждения высшего образования "Киевская академия искусств" (КАИ). "Телеграф" выяснил, чем известна руководительница учебного заведения и в чем суть претензий протестующих.

Как говорится в Facebook в "Сообществе родителей за Киевскую детскую Академию искусств", родители просят проверить работу руководителей учреждения, вернуть в академию земельные участки, изменить статус КАИ с муниципального на государственный, вывести из подчинения департамента культуры КГГА в Минобразования и предоставить статус национального.

Скриншот. Facebook "Сообщество родителей за Киевскую детскую Академию искусств"
Скриншот. Facebook "Сообщество родителей за Киевскую детскую Академию искусств"
Facebook. "Сообщество родителей за Киевскую детскую Академию искусств"
Facebook. "Сообщество родителей за Киевскую детскую Академию искусств"

К работе инициативной группы присоединились некоторые депутаты Киевсовета, которые также информируют о ходе событий в своих соцсетях и публикуют фото с сегодняшнего митинга.

На митинге заметили звездного выпускника — певца Алексея Завгороднего (Позитив). Facebook
На митинге заметили звездного выпускника — певца Алексея Завгороднего (Позитив). Facebook

На странице КАИ в Facebook речь идет о начале коммуникации между депутатами Киевсовета и представителями учреждения. В академии надеются, что теперь начнется конструктивный диалог и состоится медиация.

Кто такая Ольга Бенч

66-летняя Ольга Григорьевна Бенч — профессор, народная артистка Украины, кандидат искусствоведения. Окончила Львовскую национальную музыкальную академию имени Н. Лысенко, а также аспирантуру Национальной музыкальной академии Украины имени П. Чайковского. Преподавала в Харьковском государственном институте культуры, Киевской государственной консерватории имени П. Чайковского.

В 2005-2010 годах занимала должность заместителя министра культуры и туризма Украины. В 2010-2015 — генеральный консул Украины в Словакии (2010-2015). Ректором Киевской академии искусств стала в 2018 году. Кроме того, с 2014 года работает в Католическом университете в Ружемберку, Словакия.

Периодически участвует в программах на украинском ТВ, дает интервью.

В соцсети Facebook часть сообщений Бенч дублирует на словацком языке. Последнее сообщение на странице ко Всемирному дню собак датировано 26 августом. На скандал, разгоревшийся вокруг нее, Бенч в соцсетях не реагировала.

Ольга Бенч. Фото: kam.edu.ua
Ольга Бенч. Фото: kam.edu.ua

Предыстория

СМИ не впервые пишут о резонансных событиях вокруг заведения. Так, в июне 2019 года родители заявили, что в академии якобы угрожают отчислить студентов, если те не заплатят определенную сумму. Сообщалось, что якобы руководство обязывает платить по 17 тыс. грн. ежегодно за дополнительные услуги — практические занятия с деятелями искусств, участие в конкурсах или концертах. Сама Бенч в интервью уверяла, что обучение в академии является бесплатным, а дополнительные услуги оплачиваются исключительно на добровольной основе. В ответ на жалобы родителей в городской администрации Бенч заявляла, что это делают определенные лица, которые раньше, до ее назначения, якобы занимались "бизнес-схемами" и "благотворительными фондами" на базе академии.

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