Под стенами КГГА протестовали против Ольги Бенч: что известно о ректоре Киевской академии искусств

В Киеве родители студентов Киевской академии искусств протестовали против ректора Ольги Бенч

В Киеве под стенами Киевской городской государственной администрации во вторник проходил митинг. Участники акции держали в руках плакаты с требованием уволить Ольгу Бенч — ректора Государственного учреждения высшего образования "Киевская академия искусств" (КАИ). "Телеграф" выяснил, чем известна руководительница учебного заведения и в чем суть претензий протестующих.

Как говорится в Facebook в "Сообществе родителей за Киевскую детскую Академию искусств", родители просят проверить работу руководителей учреждения, вернуть в академию земельные участки, изменить статус КАИ с муниципального на государственный, вывести из подчинения департамента культуры КГГА в Минобразования и предоставить статус национального.

Скриншот. Facebook "Сообщество родителей за Киевскую детскую Академию искусств"

Facebook. "Сообщество родителей за Киевскую детскую Академию искусств"

К работе инициативной группы присоединились некоторые депутаты Киевсовета, которые также информируют о ходе событий в своих соцсетях и публикуют фото с сегодняшнего митинга.

На митинге заметили звездного выпускника — певца Алексея Завгороднего (Позитив). Facebook

На странице КАИ в Facebook речь идет о начале коммуникации между депутатами Киевсовета и представителями учреждения. В академии надеются, что теперь начнется конструктивный диалог и состоится медиация.

Кто такая Ольга Бенч

66-летняя Ольга Григорьевна Бенч — профессор, народная артистка Украины, кандидат искусствоведения. Окончила Львовскую национальную музыкальную академию имени Н. Лысенко, а также аспирантуру Национальной музыкальной академии Украины имени П. Чайковского. Преподавала в Харьковском государственном институте культуры, Киевской государственной консерватории имени П. Чайковского.

В 2005-2010 годах занимала должность заместителя министра культуры и туризма Украины. В 2010-2015 — генеральный консул Украины в Словакии (2010-2015). Ректором Киевской академии искусств стала в 2018 году. Кроме того, с 2014 года работает в Католическом университете в Ружемберку, Словакия.

Периодически участвует в программах на украинском ТВ, дает интервью.

В соцсети Facebook часть сообщений Бенч дублирует на словацком языке. Последнее сообщение на странице ко Всемирному дню собак датировано 26 августом. На скандал, разгоревшийся вокруг нее, Бенч в соцсетях не реагировала.

Ольга Бенч. Фото: kam.edu.ua

Предыстория

СМИ не впервые пишут о резонансных событиях вокруг заведения. Так, в июне 2019 года родители заявили, что в академии якобы угрожают отчислить студентов, если те не заплатят определенную сумму. Сообщалось, что якобы руководство обязывает платить по 17 тыс. грн. ежегодно за дополнительные услуги — практические занятия с деятелями искусств, участие в конкурсах или концертах. Сама Бенч в интервью уверяла, что обучение в академии является бесплатным, а дополнительные услуги оплачиваются исключительно на добровольной основе. В ответ на жалобы родителей в городской администрации Бенч заявляла, что это делают определенные лица, которые раньше, до ее назначения, якобы занимались "бизнес-схемами" и "благотворительными фондами" на базе академии.