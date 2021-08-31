Під стінами КМДА протестували проти Ольги Бенч: що відомо про ректорку Київської академії мистецтв
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У Києві батьки студентів Київської академії мистецтв протестували проти ректорки Ольги Бенч
В Києві під стінами Київської міської державної адміністрації у вівторок проходив мітинг. Учасники акції тримали у руках плакати з вимогою звільнити Ольгу Бенч — ректорку Державного закладу вищої освіти "Київська академія мистецтв" (КАМ). "Телеграф" з’ясував, чим відома очільниця навчального закладу і в чому суть претензій протестувальників.
Як йдеться у Facebook у "Спільноті батьків за Київську дитячу Академію мистецтв", батьки просять перевірити роботу керівників закладу, повернути в академію земельні ділянки, змінити статус КАМ з муніципального на державний, вивести з підпорядкування департаменту Культури КМДА до Міносвіти і надати статус національного.
До роботи ініціативної групи доєдналися деякі депутати Київради, які також інформують про перебіг подій у своїх соцмережах і публікують фото з сьогоднішнього мітингу.
На сторінці КАМ у Facebook йдеться про початок комунікації між депутатами Київради й представниками закладу. В академії сподіваються, що тепер розпочнеться конструктивний діалог і відбудеться медіація.
Хто така Ольга Бенч
66-річна Ольга Григорівна Бенч – професорка, народна артистка України, кандидатка мистецтвознавства. Закінчила Львівську національну музичну академію імені М. Лисенка, а також аспірантуру Національної музичної академії України імені П. Чайковського. Викладала в Харківському державному інституті культури, Київській державній консерваторії імені П. Чайковського.
У 2005-2010 роках займала посаду заступниці міністра культури і туризму України. У 2010-2015 — генеральна консулка України у Словаччині (2010–2015). Ректоркою Київської академії мистецтв стала у 2018 році. Крім того, з 2014 року працює у Католицькому університеті в Ружемберку, Словаччина.
Періодично бере участь у програмах на українському ТБ, дає інтерв’ю.
У соцмережі Facebook частину дописів Бенч дублює словацькою мовою. Останній допис на сторінці до Всесвітнього дня собак датований 26 серпнем. На скандал, який розгорівся коло неї, Бенч у соцмережах не реагувала.
Передісторія
ЗМІ не вперше пишуть про резонансні події навколо закладу. Так, у червні 2019 року батьки заявили, що в академії нібито погрожують відрахувати студентів, якщо ті не сплатять певну суму. Повідомлялося, що нібито керівництво зобов’язує платити по 17 тис. грн. щороку за додаткові послуги – практичні заняття з діячами мистецтв, участі в конкурсах чи концертах. Сама Бенч в інтерв’ю запевняла, що навчання в академії є безкоштовним, а додаткові послуги оплачуються виключно на добровільній основі. У відповідь на скарги батьків до міської адміністрації Бенч заявляла, що це роблять певні особи, як раніше, до її призначення, нібито займалися "бізнес-схемами" і "благодійними фондами" на базі академії.
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