Під стінами КМДА протестували проти Ольги Бенч: що відомо про ректорку Київської академії мистецтв

У Києві батьки студентів Київської академії мистецтв протестували проти ректорки Ольги Бенч

В Києві під стінами Київської міської державної адміністрації у вівторок проходив мітинг. Учасники акції тримали у руках плакати з вимогою звільнити Ольгу Бенч — ректорку Державного закладу вищої освіти "Київська академія мистецтв" (КАМ). "Телеграф" з’ясував, чим відома очільниця навчального закладу і в чому суть претензій протестувальників.

Як йдеться у Facebook у "Спільноті батьків за Київську дитячу Академію мистецтв", батьки просять перевірити роботу керівників закладу, повернути в академію земельні ділянки, змінити статус КАМ з муніципального на державний, вивести з підпорядкування департаменту Культури КМДА до Міносвіти і надати статус національного.

Скріншот. Facebook "Спільнота батьків за Київську дитячу Академію мистецтв"

Facebook. "Спільнота батьків за Київську дитячу Академію мистецтв"

До роботи ініціативної групи доєдналися деякі депутати Київради, які також інформують про перебіг подій у своїх соцмережах і публікують фото з сьогоднішнього мітингу.

На мітингу помітили зіркового випускника - співака Олексія Завгороднього (Позитив). Facebook

На сторінці КАМ у Facebook йдеться про початок комунікації між депутатами Київради й представниками закладу. В академії сподіваються, що тепер розпочнеться конструктивний діалог і відбудеться медіація.

Хто така Ольга Бенч

66-річна Ольга Григорівна Бенч – професорка, народна артистка України, кандидатка мистецтвознавства. Закінчила Львівську національну музичну академію імені М. Лисенка, а також аспірантуру Національної музичної академії України імені П. Чайковського. Викладала в Харківському державному інституті культури, Київській державній консерваторії імені П. Чайковського.

У 2005-2010 роках займала посаду заступниці міністра культури і туризму України. У 2010-2015 — генеральна консулка України у Словаччині (2010–2015). Ректоркою Київської академії мистецтв стала у 2018 році. Крім того, з 2014 року працює у Католицькому університеті в Ружемберку, Словаччина.

Періодично бере участь у програмах на українському ТБ, дає інтерв’ю.

У соцмережі Facebook частину дописів Бенч дублює словацькою мовою. Останній допис на сторінці до Всесвітнього дня собак датований 26 серпнем. На скандал, який розгорівся коло неї, Бенч у соцмережах не реагувала.

Ольга Бенч. Фото: kam.edu.ua

Передісторія

ЗМІ не вперше пишуть про резонансні події навколо закладу. Так, у червні 2019 року батьки заявили, що в академії нібито погрожують відрахувати студентів, якщо ті не сплатять певну суму. Повідомлялося, що нібито керівництво зобов’язує платити по 17 тис. грн. щороку за додаткові послуги – практичні заняття з діячами мистецтв, участі в конкурсах чи концертах. Сама Бенч в інтерв’ю запевняла, що навчання в академії є безкоштовним, а додаткові послуги оплачуються виключно на добровільній основі. У відповідь на скарги батьків до міської адміністрації Бенч заявляла, що це роблять певні особи, як раніше, до її призначення, нібито займалися "бізнес-схемами" і "благодійними фондами" на базі академії.