Укр

В Киеве националисты устроили "рейд против наркопритонов" по ночным клубам под ультраправые лозунги

Автор
Дмитрий Ищенко Дмитрий Ищенко
Дата публикации
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Участники антинаркотического "рейда" направляются к одному из ночных клубов Новость обновлена 07 ноября 2021, 00:49
Участники антинаркотического "рейда" направляются к одному из ночных клубов

Несколько десятков активистов ультраправой организации "Катарсис" проводят в субботу вечером и в ночь на воскресенье "рейд" по ночным клубам столицы "против наркоторговли"

В Киеве в субботу, 6 ноября, вечером возле ночных клубов на Подоле активисты ультраправой организации "Катарсис" проводят акцию "против наркоторговли"., которая, по их словам, активно ведется в этих заведениях.

Как говорится в анонсе "рейда", опубликованном "Катарсисом", развлекательные заведения "Closer" и "Хвильовий" якобы продают наркотики, и именно в субботу "будет очень много наркоманов, барыг и т.д.".

Перед тем, как пойти к указанным заведениям, участники акции провели акцию под отделением полиции Подольского района Киева.

Акция против наркоторговли
Акция против наркоторговли

Судя по публикуемым "Катарсисом" и активистом Кристианом Ударовым видео и фотографиям, в целом в мероприятии приняли участие несколько десятков молодых людей.

Первым объектом у активистов был арт-клуб "Closer".

Позже Ударов написал, что активисты "провели рейд в Клоузере" и пообещал позже выложить "весь трешевый материал из этого гадюшника".

"Провели рейд в Клоузере"
"Провели рейд в Клоузере"

После этого принимавшие участие в мероприятии люди направились к ночному клубу "Хвильовий".

По приходу к заведению выяснилось, что администрация "Хвильового" приняла решение закрыть вход вместе с посетителями.

Вместе с тем, как пишет один из посетителей "Хвильового", журналист Максим Савчук, гости заведения были заблокированы в нем более двух часов. Он добавляет, что активисты при этом скандируют провокационные речевки, в доказательство чего приводит соответствующее видео:

На записи, в частности, слышно, как участники "рейда" скандируют речевку: "…мы здоровье вам приносим *хлопок* *неразборчиво* восемь восемь, мы здоровье вам приносим".

Можно предположить, что речь идет о речевке "14/88" — кодовом лозунге (также употребляется в качестве приветствия или подписи) у белых националистов и других сторонников ультраправых.

Стоит отметить, что на протяжении всей акции ее участников сопровождают сотрудники полиции.

В "Хвильвом" должен был выступить львовский рэперы, однако из-за "осады" мероприятие было перенесено в другое заведение.

По состоянию на половину первого ночи информации о потасовках или наличии пострадавших не поступало.

Теги:
#Киев #Наркотики #Акция #Националисты #Подол #Ночные клубы
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