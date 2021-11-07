У Києві націоналісти влаштували "рейд проти наркопритонів" нічними клубами під ультраправі гасла

Декілька десятків активістів ультраправої організації "Катарсис" проводять у суботу ввечері та в ніч на неділю "рейд" по нічних клубах столиці "проти наркоторгівлі"

У Києві в суботу, 6 листопада, увечері біля нічних клубів на Подолі активісти ультраправої організації "Катарсис" проводять акцію "проти наркоторгівлі", яка, за їхніми словами, активно ведеться у цих закладах.

Як говориться в анонсі "рейду", опублікованому "Катарсисом", розважальні заклади "Closer" та "Хвильовий" нібито продають наркотики, і саме в суботу "буде дуже багато наркоманів, бариг тощо".

Перед тим як піти до зазначених закладів, учасники акції провели акцію під відділенням поліції Подільського району Києва.

Акція проти наркоторгівлі

Судячи з публікованих "Катарсисом" та активістом Крістіаном Ударовим відео та фотографій, загалом у заході взяли участь кілька десятків молодих людей.

Першим об’єктом активістів був арт-клуб "Closer".

Пізніше Ударов написав, що активісти "провели рейд у Клоузері" та пообіцяв пізніше викласти "весь трешевий матеріал із цього гадюшника".

"Провели рейд у Клоузері"

Після цього люди, які брали участь у заході, попрямували до нічного клубу "Хвильовий".

Після приходу до закладу з’ясувалося, що адміністрація "Хвильового" вирішила закрити вхід разом із відвідувачами.

Водночас як пише один із відвідувачів "Хвильового", журналіст Максим Савчук, гостей закладу було заблоковано у ньому на понад дві години. Він додає, що активісти при цьому скандують провокативні лозунги, на доказ чого наводить відповідне відео:

На записі, зокрема, чути, як учасники "рейду" скандують: "...ми здоров’я вам приносимо *хлопок* *нерозбірливо* вісім вісім. Ми здоров’я вам приносимо".

Можна припустити, що йдеться про "14/88" — кодове гасло (також вживається як вітання чи підпис) у білих націоналістів та інших прихильників ультраправих.

Варто зазначити, що протягом усієї акції її учасників супроводжують співробітники поліції.

У "Хвільвому" мали виступити львівські репери, проте через "облогу" захід було перенесено до іншого закладу.

Станом на половину першої ночі інформації про грубі порушення правопорядку, використання фізичної сили чи наявність постраждалих не надходило.