Молодого чемпиона по джиу-джитсу зарезали из-за украинского языка: что известно

Погибшему в декабре должно было исполниться 27 лет.

В пятницу, 5 ноября, выходец из Луганской области убил Николая Балабатько — сына бизнесмена из Запорожья и владельца базы отдыха "Прибой" в Кирилловке Олега Балабатько.

Об этом сообщил отец убитого у себя в Фейсбук.

"Его просто взяли и зарезали, ножом в сердце. Он умирал долго, не сразу, на руках у полицейских. Он держал рукой сердце, потом упал, полицейский что-то делал, не знаю что", — сказал он.

В комментариях к записи он уточнил, что трагическим событиям предшествовал конфликт с пьяным мужчиной, которому не понравилось, что его сын говорил на украинском языке.

Балабатько добавил, что Николай был чемпионом по джиу-джитсу, а потому был уверен в своих силах, когда убийца вызвал его "выйти поговорить".

Сам бизнесмен не указал, где произошло убийство, однако новость об убийстве фигурирует в сводке киевской полиции за 5 ноября. Там отметили, что драка со смертельным исходом произошла на проспекте Григоровича, где находилась квартира Николая Балабатько.

Там указали, что полицию вызвал охранник одного из местных торговых заведений, который заметил драку двух мужчин.

"Заявитель рассказал полицейским, что услышал крики мужчин, а затем увидел одного из них на земле. В дальнейшем мужчина вызвал на место полицию и "скорую", — сказано в сообщении.

Прибывшие на место правоохранители констатировали смерть 27-летнего мужчины и быстро нашли 26-летнего нападавшего с орудием убийства.

Злоумышленнику грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

Злоумышленник

Николай был единственным сыном бизнесмена, однако, судя по его профилю в Фейсбук, у него осталась дочь Мария.

Как сообщалось ранее, недавно в Запорожье во время застолья один мужчина отрезал другому ухо и несколько раз ударил того ножом. Пострадавшего спасти не удалось.