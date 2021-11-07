Молодого чемпіона з джиу-джитсу зарізали через українську мову: що відомо
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Загиблому у грудні мало виповнитися 27 років.
У п’ятницю, 5 листопада, виходець із Луганської області вбив Миколу Балабатька — сина бізнесмена із Запоріжжя та власника бази відпочинку "Прибій" у Кирилівці Олега Балабатька.
Про це повідомив батько вбитого у себе у Фейсбук.
"Його просто взяли та зарізали, ножем у серце. Він помирав довго, не одразу, на руках у поліцейських. Він тримав рукою серце, потім упав, поліцейський щось робив, не знаю що", — сказав він.
У коментарях до запису він уточнив, що трагічним подіям передував конфлікт із п’яним чоловіком, якому не сподобалося, що його син говорив українською мовою.
Балабатько додав, що Микола був чемпіоном з джиу-джитсу, а тому був упевнений у своїх силах, коли вбивця викликав його "вийти поговорити".
Сам бізнесмен не вказав, де сталося вбивство, проте новина про вбивство фігурує у зведенні київської поліції за 5 листопада. Там зазначили, що бійка зі смертельними наслідками сталася на проспекті Григоровича, де знаходилася квартира Миколи Балабатька.
Там зазначили, що поліцію викликав охоронець одного з місцевих закладів торгівлі, який помітив бійку двох чоловіків.
"Заявник розповів поліцейським, що почув крики чоловіків, а потім побачив одного з них на землі. Надалі чоловік викликав на місце поліцію та швидку", — сказано в повідомленні.
Правоохоронці, які прибули на місце, констатували смерть 27-річного чоловіка і швидко знайшли 26-річного нападника зі зброєю вбивства.
Зловмиснику загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.
Микола був єдиним сином бізнесмена, проте, судячи з його профілю до Фейсбуку, у нього залишилася дочка Марія.
Як повідомлялося раніше, нещодавно у Запоріжжі під час застілля один чоловік відрізав іншому вухо і кілька разів ударив його ножем. Постраждалого врятувати не вдалося.
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