Молодого чемпіона з джиу-джитсу зарізали через українську мову: що відомо

Загиблому у грудні мало виповнитися 27 років.

У п’ятницю, 5 листопада, виходець із Луганської області вбив Миколу Балабатька — сина бізнесмена із Запоріжжя та власника бази відпочинку "Прибій" у Кирилівці Олега Балабатька.

Про це повідомив батько вбитого у себе у Фейсбук.

"Його просто взяли та зарізали, ножем у серце. Він помирав довго, не одразу, на руках у поліцейських. Він тримав рукою серце, потім упав, поліцейський щось робив, не знаю що", — сказав він.

У коментарях до запису він уточнив, що трагічним подіям передував конфлікт із п’яним чоловіком, якому не сподобалося, що його син говорив українською мовою.

Балабатько додав, що Микола був чемпіоном з джиу-джитсу, а тому був упевнений у своїх силах, коли вбивця викликав його "вийти поговорити".

Сам бізнесмен не вказав, де сталося вбивство, проте новина про вбивство фігурує у зведенні київської поліції за 5 листопада. Там зазначили, що бійка зі смертельними наслідками сталася на проспекті Григоровича, де знаходилася квартира Миколи Балабатька.

Там зазначили, що поліцію викликав охоронець одного з місцевих закладів торгівлі, який помітив бійку двох чоловіків.

"Заявник розповів поліцейським, що почув крики чоловіків, а потім побачив одного з них на землі. Надалі чоловік викликав на місце поліцію та швидку", — сказано в повідомленні.

Правоохоронці, які прибули на місце, констатували смерть 27-річного чоловіка і швидко знайшли 26-річного нападника зі зброєю вбивства.

Зловмиснику загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.

Зловмисник

Микола був єдиним сином бізнесмена, проте, судячи з його профілю до Фейсбуку, у нього залишилася дочка Марія.

Як повідомлялося раніше, нещодавно у Запоріжжі під час застілля один чоловік відрізав іншому вухо і кілька разів ударив його ножем. Постраждалого врятувати не вдалося.