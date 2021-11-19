Укр

"Мой фюрер, проезд должен стоить 20 гривен" - в сети высмеивают Кличко и Поворозника

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
Дата публикации
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Метро в Киеве Новость обновлена 19 ноября 2021, 14:06
Метро в Киеве

В соцсетях активно распространяется вирусное видео с "совещанием" в кабинете мэра Киева Виталия Кличко при участии его первого заместителя Николая Поворозника. Столичные чиновники представлены в виде офицеров Вермахта, а самого мэра "играет" Адольф Гитлер.

В частности в ходе "совещания" подчиненные предлагают городскому главе повысить стоимость проезда в столице до 20 гривен. Мотивируя это тем, что деньги украдены и не за что строить Подольско-Воскресенский мост.

"Украдено уже столько денег, что на них можно было бы построить три-четыре Берлинских стены времен Холодной войны", — отчитывается мнимый "Поворозник".

В ответ Гитлер-"Кличко" спрашивает, сколько будет стоить проездной на месяц, и, услышав сумму в 2990 гривен, свирепеет.

"В Праге 550 гривен! В Вене 1530 с возможностью пересадок! Это вам не возможность смотреть в следующий день — это п%ец!" — кричит он.

По его словам, "люди не такие тупые" и уже начали замечать масштабы разворовывания столичного бюджета подчиненными мэра.

Напомним, ранее Николай Поворозник анонсировал повышение тарифа на проезд в Киеве до 20 гривен с начала 2022 года. Позже Виталий Кличко опроверг эту информацию, заявив, что тариф не изменится как минимум до конца отопительного сезона.

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