"Мій фюрер, проїзд має коштувати 20 гривень" - у мережі висміюють Кличка та Поворозника

У соцмережах активно розповсюджується вірусне відео з "нарадою" у кабінеті мера Києва Віталія Кличка за участю його першого заступника Миколи Поворозника. Столичні чиновники представлені у вигляді офіцерів Вермахту, а самого мера "грає" Адольф Гітлер.

Зокрема під час "наради" підлеглі пропонують міському голові підвищити вартість проїзду в столиці до 20 гривень. Мотивуючи це тим, що гроші вкрадені і нема за що будувати Подільсько-Воскресенський міст.

"Вкрадено вже стільки грошей, що на них можна було б побудувати три-чотири Берлінських мури часів Холодної війни", — звітує вдаваний "Поворозник".

У відповідь Гітлер-"Кличко" запитує, скільки коштуватиме проїзний на місяць, і, почувши суму в 2990 гривень, лютує.

"У Празі 550 гривень! У Відні 1530 з можливістю пересадок! Це вам не можливість дивитися в наступний день — це п%ець!" – кричить він.

За його словами, "люди не такі тупі" і вже почали помічати масштаби розкрадання столичного бюджету підлеглими мера.

Нагадаємо, раніше Микола Поворозник анонсував підвищення тарифу на проїзд у Києві до 20 гривень із початку 2022 року. Згодом Віталій Кличко спростував цю інформацію, заявивши, що тариф не зміниться як мінімум до кінця опалювального сезону.