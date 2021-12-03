Укр

Расстрел байкера на дороге Киева: суд вынес жесткий приговор известному спортсмену

Автор
Елена Волкова Елена Волкова
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Известного сумоиста признали виновным в убийстве и хулиганстве Новость обновлена 03 декабря 2021, 15:12
Известного сумоиста признали виновным в убийстве и хулиганстве

4 года назад водитель достал огнестрельный пистолет и несколько раз выстрелил в мотоциклиста на Харьковском шоссе

В Киеве 2 декабря вынесли строгий приговор по резонансному делу о расстреле байкера прямо во время дорожного движения. 

Об этом сообщили в облуправлении прокуратуры.

Напомним, что конфликт на Харьковском шоссе столицы произошел еще 24 мая 2017 года. Во время словесной перепалки водитель автомобиля достал огнестрельный пистолет и несколько раз выстрелил в мотоциклиста. Тот проехал несколько метров и упал замертво: медикам скорой помощи спасти 36-летнего мужчину не удалось.

На следующий день с повинной копам пришел вице-чемпион мира 2012 года по борьбе сумо Дмитрий Слепченко. Он признался в содеянном. Кроме того, в суде удалось также доказать, что в 2016 году Слепченко уже устраивал стрельбу: на парковке столичного супермаркета в ходе перепалки с охранником он выстрелил в сторону мужчины, но, к счастью, промахнулся.

Во время досудебного расследования экс-спортсмен находился в психбольнице, однако, по словам гособвинителей, неоднократно сбегал и хранил в палате наркотики. 

С учетом убийства, хулиганства и хранения запрещенных веществ из психбольницы Слепченко перевели в СИЗО. А в четверг приговорили к 12,5 годам тюрьмы. 

Напомним, на Харьковщине к 3 годам "перевоспитания" в специальном учебно-воспитательном учреждении для детей и подростков приговорили 13-летнего подростка, который убил 6-летнюю девочку. Такой приговор шокировал интернет-пользователей, которые убеждены: через три года уже 16-летний убийца повторит зверство.

Теги:
#Киев #Стрельба #Байкер #Спортсмен
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