"Книга – лучше гаджета": в Киеве стартовала программа помощи библиотекам для детей

Впервые в истории города Киева бюджетом на 2022 год не предусмотрено обновление книжного фонда детских библиотек. И, таким образом, более 150 тысяч маленьких читателей остались без интересных историй, без эмоций, без доброты и сочувствия, поскольку гаджет, в отличие от книги, является бесчувственной железкой.

Именно поэтому компетентные специалисты, лидеры мнений и эксперты в области книгоиздания при поддержке благотворительного фонда "Забота поколений" собрались в рамках круглого стола, чтобы разобраться, почему так произошло и к чему такая политика может привести. А также, чтобы обсудить одну из важнейших тем общества – роль книги в жизни ребенка, его воспитании, и может ли книга быть лучше гаджета.

По словам директора Центральной библиотеки имени Т. Г. Шевченко для детей Киева Яны Биленко, библиотеки перестали быть актуальными, а стали архивными филиалами. Согласно постановлению Кабинета Министров, публичные библиотеки должны обновлять свои фонды на 5% ежегодно. Если взять фонды детских библиотек города, это обновление должно составлять где-то на 8 млн гривен ежегодно. "За 6 лет, которые я работаю директором, ни разу такой цифры мы не имели на обновление фондов, больше всего было 625 тысяч 4 года назад. Этого недостаточно. Что касается финансирования. К сожалению, в этом году те цифры, которые доведены до нас с объемов финансирования, предусматривают расходы пополнения фондов детских библиотек в следующем году в размере 0 гривен. Сказать, что это ситуация трагическая, это ничего не сказать ", — отмечает Яна Биленко.

По словам президента Украинской ассоциации издателей и распространителей книг, члена общественного совета при Комитете ВРУ по вопросам гуманитарной и информационной политики Александра Афонина, "такое отношение похоже на кощунство". Специалист отмечает, что в последние годы начали ремонтировать библиотеки, создавать новые кейсы и пространства.

"Мы думали, что это дальновидная политика, которая рассчитана на то, чтобы Киев стал читающей столицей и вдруг такая пропасть. Говоря о 650 тыс грн, мы не говорим о 8 млн, которые нужны, чтобы обновить 5% имеющегося фонда библиотеки. Государство должно этим заботиться, если оно планирует свое будущее, ибо будущего без книги нет", – говорит Александр Афонин.

На вопрос, можно ли сделать Украину библиотечной, руководитель БО "БФ "Библиотечная страна" Игорь Степурин ответил: "Над этим вопросом мы работаем очень давно, не хватает, во-первых, кадров, потому что нет нормальных зарплат. Не хватает желания местных властей что-то делать с библиотеками. Когда мы говорим, что надо реформировать, ремонтировать, нам говорят — а зачем нам это, зачем библиотеки?"

Писательница, детский психолог, руководительница Лаборатории детского чтения "БараБука" НЦ "Малая академия наук Украины Татьяна Стус обратила внимание на школьную программу по литературе и издания, которыми оснащены библиотеки: "Школьная программа и старые издания, которыми библиотеки с головой обеспечены, – это старые шаблоны, о которых мы можем говорить, как об истории… Вот почему необходимо читать современные издания — это современные смыслы, актуальные для ребенка, которые делают мир ребенка синхронным миру, в котором он живет". По словам писательницы, читающие дети на 1,5-2 года опережают по развитию других.

Александр Афонин добавляет, что многое зависит от момента, когда ребенок начинает взаимодействовать с книгами, и родители должны говорить с ребенком о книгах, также читать.

Татьяна Стус указала на важность чтения книги в традиционном виде: "Столько новых изданий, отличный уровень полиграфии, игровые элементы и т.д. Это также вопрос, почему детям не стоит давать ридеры, потому что развитие ребенка с книгой – это сочетание тактильного с его осознанием и пониманием прочитанного".

Благотворительный фонд "Забота поколений" анонсировал акцию "Книга – лучше гаджета". В рамках этой акции планируется собрать для детских библиотек Киева 1 млн грн – по 50 копеек с каждого жителя города.