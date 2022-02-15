Укр

В экипировке и с оружием: экс-замглавы МВД Гогилашвили обратился к киевлянам

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
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В экипировке и с оружием: экс-замглавы МВД Гогилашвили обратился к киевлянам Новость обновлена 15 февраля 2022, 14:46

На фоне угрозы российского вторжения на улицах Киева появились мобилизационные билборды с изображением экс-замглавы МВД Александра Гогилашвили.

На патриотических плакатах рядом с Гогилашвили стоят несколько мужчин в военной экипировке и оружии, но их лица заретушированы. Надпись на борде: "Мы готовы. А ты?"

Напомним, Александр Гогилашвили после инцидента с полицейскими на блокпоста в Донецкой области, написал заявление на увольнение с должности по собственному желанию. В интервью изданию "Бабель" Гогилашвили заявил, что скандал на блокпоста возник из-за провокации полицейских, общественности показали вырезанные фрагменты спора и настоящая причина "основания" — это несколько успешных спецопераций по борьбе с производством и распространением наркотиков в Украине.

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