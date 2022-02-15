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В екіпіруванні та зі зброєю: екс-заступник голови МВС Гогілашвілі звернувся до киян

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Дмитро Романов Дмитро Романов
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В екіпіруванні та зі зброєю: екс-заступник голови МВС Гогілашвілі звернувся до киян Новина оновлена 15 лютого 2022, 14:46

На тлі загрози російського вторгнення на вулицях Києва з’явилися мобілізаційні білборди із зображенням ексзаступника голови МВС Олександра Гогілашвілі.

На патріотичних плакатах поруч з Гогілашвілі стоять декілька чоловіків у військовому екіпіруванні та зі зброєю, але їхні обличчя заретушовані. Напис на борді: "Ми готові. А ти?"

Нагадаємо, Олександр Гогілашвілі після інциденту з поліцейськими на блокпосту на Донеччині, написав заяву на звільнення з посади за власним бажанням. В інтерв’ю виданню "Бабель" Гогілашвілі заявив, що скандал на блокпосту виник через провокацію поліцейських, громадськості показали вирізані фрагменти суперечки і що справжня причина "підстави" — це кілька успішних спецоперацій по боротьбі з виробництвом та поширенням наркотиків в Україні.

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