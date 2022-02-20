Пропагандистские плакаты и тысячи "титушек": в Киеве разоблачили организаторов массовых беспорядков

Протестующие должны были прийти под ОП с плакатами в стиле русской пропаганды.

В Киеве планировался заказной митинг под Офисом Президента, куда должны прийти около 2000 человек с плакатами в угоду России. Организаторов удалось уличить правоохранителям, однако с их наказанием возникли проблемы.

Об этом сообщил бывший заместитель главы МВД Антон Геращенко на своей странице в Facebook.

По его словам, стало известно, что проплаченная акция должна была состояться в Киеве под Офисом Президента около 12:00 воскресенья, 20 февраля — День годовщины гибели Героев Небесной сотни.

"Но вчера утром сотрудники Департамента стратегических расследований Национальной полиции провели 5 обысков и прекратили деятельность сети организаторов проплаченных митингов", — сообщил Геращенко.

Известно, что на акцию за деньги планировали привлечь от 1500 до 2500 человек, которые должны были прийти под ОП с плакатами: "Нет войне с Россией", "Украина не убивай своих граждан", "На фиг войну! Весна для любви!". У организаторов также нашли известные "визитки Яроша" (Дмитрий Ярош — экс-руководитель "Правого сектора", советник главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного).

Однако, как написал Геращенко, с наказанием для организаторов акции в угоду российской пропаганде возникли проблемы. Все дело в том, что в Украине уголовной ответственности за проплаченные митинги нет.

"Уважаемые народные депутаты, давайте примем закон об уголовной ответственности за организацию и финансирование проплаченных акций протеста и покончим с этим позорным явлением!", — призвал Геращенко.

Напомним, что это далеко не первый заказной митинг, который правоохранителям удалось предупредить. Ранее в МВД рассказали о разоблачении сети организаторов заказных акций, которые должны были собрать несколько тысяч людей на митинги с искусственной кровью, каретой "скорой" в Киеве и других крупных городах Украины.