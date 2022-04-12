Укр

Миллион киевлян получат месячные пищевые наборы из Винницкого гуманитарного хаба

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
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Автор
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Миллион киевлян получат месячные пищевые наборы из Винницкого гуманитарного хаба Новость обновлена 12 апреля 2022, 14:00

В понедельник, 11 апреля, Виннитчина направила в Киев почти 6,5 тысяч продовольственных наборов общим весом 70 тонн. Каждый из них весит по 12 килограмм и содержит месячный рацион питания для одного человека. Всего такие наборы должен получить миллион жителей столицы, сообщил глава Винницкой ОВА Сергей Борзов.

С начала марта область-сосед направила в столицу 11 вагонов пищевых наборов. Их упаковывают в Винницком областном гуманитарном штабе по поручению Офиса Президента.

Всего их (продовольственных наборов – ред.) должен быть миллион. Это коробка весом 12 кг: мука, крупы, сахар, мясные, рыбные и овощные консервы, сухари и хлебцы, молочные изделия, сухие завтраки, макароны, чай, кофе и т.д. Расчет на 1 человека – в месяц", — рассказал Борзов.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко сообщил, что для помощи пострадавшим от войны регионам за каждой областью прикрепили область-соседа, которая упаковывает и отправляет гуманитарные наборы.

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