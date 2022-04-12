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Мільйон киян отримають місячні харчові набори з Вінницького гуманітарного хабу

Автор
Дмитро Романов Дмитро Романов
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Мільйон киян отримають місячні харчові набори з Вінницького гуманітарного хабу Новина оновлена 12 квітня 2022, 14:00

У понеділок, 11 квітня, Вінниччина направила до Києва майже 6,5 тисяч продовольчих наборів загальною вагою 70 тонн. Кожен з них важить по 12 кілограм та містить місячний раціон харчування для однієї особи. Загалом такі набори має отримати мільйон жителів столиці, повідомив очільник Вінницької ОВА Сергій Борзов.

З початку березня область-сусід направила до столиці 11 вагонів харчових наборів. Їх пакують у Вінницькому обласному гуманітарному штабі за дорученням Офісу Президента.

"Всього їх (продовольчих наборів – ред.) має бути мільйон. Це коробка вагою 12 кг: борошно, крупи, цукор, м’ясні, рибні та овочеві консерви, сухарі та хлібці, молочні вироби, сухі сніданки, макарони, чай, кава тощо. Розрахунок на 1 людину – на місяць", — розповів Борзов.

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив, що для допомоги постраждалим від війни регіонам за кожною областю прикріпили область-сусіда, яка пакує і відправляє гуманітарні набори.

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