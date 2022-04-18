Киевщина: дорожники начали расчищать въезд в Ворзель

Уютный пригород Киева оккупанты превратили в пожарище

На въезде в Ворзель после разминирования дорожники начали расчищать дорогу. На очереди – расчистка всех улиц города. О начале работ сообщили в Укравтодоре.

"Уютный пригород Киева российские оккупанты превратили в свалку и пожарище. Но даже после нашествия врага город должен вернуться к жизни. Улица за улицей, километр за километром, после тщательного разминирования, Ворзель будет убран", — говорится в сообщении Госагентства автомобильных дорог.

В Укравтодоре надеются, что уборка Ворзеля пройдет также в сжатые сроки, как это происходило в других населенных пунктах Киевской области, освобожденных от оккупации войсками государства-террориста россии.

По данным агентства, уже убрано 111,7 км улиц в Ирпене, 27,9 км — в Буче и 18,3 км — в Бородянке.

Одновременно с расчисткой улиц продолжается также активное строительство временных переправ. Такие переправы уже работают на трассе М-06 Киев – Чоп в селе Стоянка, на дороге Р-02 Киев – Иванков – Овруч в селе Катюжанка и на подъезде к Ирпеню на дороге Р-30 в селе Романовка.

В Укравтодоре также сообщили, что частично уже восстановлено движение по разрушенному мосту в пгт Бородянка на трассе М-07 Киев – Ковель – Ягодин, в селе Демидов на дороге Р-02 Киев – Иванков – Овруч (объезд через дамбу с. Козаровичи), в пгт Иванков на Р-02 (движение по грунтовому подъезду к понтону) и в селе Рудня Шпиловская на дороге Р-02. Здесь разрушенную переправу через реку Таль можно объехать по улицам села.

Кроме этого, продолжаются работы на ряде переправ в составе дорог М-07 Киев – Ковель – Ягодин и Р-02 Киев – Иванков – Овруч.

Также в активной фазе находится расчистка автодорог государственного значения. Как сообщили в Укравтодоре, в настоящее время в пределах Киевской области уже полностью очищена трасса М-06 Киев-Чоп.

Техника продолжает работать на дорогах: М-07 Киев – Ковель – Ягодин; Р-30 Подъезд к г. Ирпень; Т-10-01 Ворзель – Забучье – /Киев-Чоп/; Т-10-02 Демидов – Гостомель и Т-10-19 Феневичи – Бородянка – Макаров – Бышев.

Всего с начала апреля, по данным Укравтодора, подрядные организации очистили уже 305,5 км дорог и улиц Киевской области.

Напомним, ранее об открытии движения по временной переправе возле Стоянки на трассе Киев-Чоп сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков.