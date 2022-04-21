В Буче частично возобновили водоснабжение – Тимошенко

Ирпеньводоканал полностью запустил водоснабжение во всю систему Бучи. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

Однако из-за отсутствия электроэнергии вода в населенном пункте пока есть только там, где дома расположены ниже водопроводных сетей.

"В город частично удалось вернуть мобильную связь", – добавил Тимошенко.

В то же время в Броварах услуги по электро- и водоснабжению были возобновлены в полном объеме.

"В результате ракетного удара по Броварам были обесточены 72% города", — напомнил замглавы ОП.

Параллельно в Ирпене проводятся работы по прокладке водопровода, а в селе Михайловка-Рубежовка заполнена водой водонапорная башня.

"В Бородянке завершены работы на главной канализационной помповой станции. Теперь специалисты смогут выполнить ремонт затопленного оборудования и полностью восстановить работу канализационной системы", – рассказал Тимошенко.

Он также отметил, что за среду, 20 апреля, свет удалось вернуть в 29 населенных пунктов на Киевщине.

Кроме того, восстановлено распределение газа в 91 населенном пункте Бучанского, Броварского, Вышгородского и Фастовского районов.

"Подразделения ГСЧС полноценно заработали в освобожденных Чернобыле, Иванкове и Дымере", — написал заместитель руководителя ОП.

Напомним, ранее министр инфраструктуры Александр Кубраков сообщил о ходе работ по возобновлению движения разрушенными мостами в Киевской области. Так, на Киевщине уже функционируют три временные переправы, которые расположены в Стоянке, Романовке и Катюжанке. Также на шести переправах движение возобновлено, а еще восемь переправ сейчас строится.