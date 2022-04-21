У Бучі частково відновили водопостачання – Тимошенко

Ірпіньводоканал повністю запустили водопостачання у всю систему Бучі. Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

Проте через відсутність електроенергії вода у населеному пункті поки що є тільки там, де будинки розміщені нижче водопровідних мереж.

"У місто частково вдалося повернути мобільний зв'язок", — додав Тимошенко.

У той ж час у Броварах послуги з електро- та водопостачання були відновлені у повному обсязі.

"Внаслідок ракетного удару по Броварах було знеструмлено 72% міста", — нагадав заступник голови ОП.

Паралельно в Ірпені проводяться роботи з прокладання водогону, а у селі Михайлівка-Рубежівка заповнено водою водонапірну башту.

"У Бородянці завершено роботи на головній каналізаційній помповій станції. Тепер фахівці зможуть виконати ремонт затопленого обладнання та повністю відновити роботу каналізаційної системи", — розповів Тимошенко.

Він також зазначив, що за середу, 20 квітня, світло вдалося повернути до 29 населених пунктів на Київщині.

Крім цього, відновлено розподіл газу у 91 населеному пункті Бучанського, Броварського, Вишгородського та Фастівського районів.

"Підрозділи ДСНС повноцінно запрацювали у звільнених Чорнобилі, Іванкові та Димер", — написав заступник керівника ОП.

Нагадаємо, раніше міністр інфраструктури Олександр Кубраков повідомив про хід робіт з відновлення руху зруйнованими мостами у Київській області. Так, на Київщині вже функціонують три тимчасові переправи, які розташовані у Стоянці, Романівці та Катюжанці. Також на шести переправах рух відновлено, а ще вісім переправ зараз будується.