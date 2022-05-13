Предложил подвезти: в Киеве водитель вывез девушку в лес и изнасиловал (фото)

Задержанному уже объявили о подозрении, теперь ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет

В Киеве полицейские задержали мужчину, который обоснованно подозревается в совершении действий сексуального характера в отношении жительницы Деснянского района. Мужчина предложил пострадавшей подвезти ее домой, после чего изнасиловал.

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Об этом в пятницу сообщили в отделе коммуникации полиции города Киева.

В рамках следствия было установлено, что неизвестный изнасиловал 23-летнюю киевлянку на территории лесопарковой зоны, расположенной на улице Космонавта Волкова.

Карта с пометкой, где совершалось преступление

По словам руководителя Деснянского управления полиции Зураба Меликидзе, правоохранителям удалось выяснить, что молодая женщина находилась недалеко от остановки общественного транспорта. В какой-то момент к ней подъехал автомобиль марки "Мерседес", водитель которого предложил подвезти девушку домой, на что она дала согласие. Во время движения новый знакомый остановил машину и начал приставать к киевлянке, после чего изнасиловал ее.

В рамках расследования преступления правоохранители пообщались с возможными свидетелями и просмотрели записи с камер видеонаблюдения, что позволило им в считанные часы установить предполагаемое местонахождение злоумышленника. Им оказался житель столицы, 1991 года рождения. Транспортное средство, принадлежащее подозреваемому, пострадавшая опознала.

Как отмечают в пресс-центре полиции, ранее к уголовной ответственности указанное лицо привлечено не было.

Киевлянин, обоснованно подозреваемый в изнасиловании молодой женщины

Мужчине уже объявили о подозрении в изнасиловании в рамках части 1-й статьи 152 Уголовного кодекса Украины. Вопрос по избранию ему меры пресечения будет решаться в судебном порядке.

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