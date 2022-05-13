Предложил подвезти: в Киеве водитель вывез девушку в лес и изнасиловал (фото)
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Задержанному уже объявили о подозрении, теперь ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет
В Киеве полицейские задержали мужчину, который обоснованно подозревается в совершении действий сексуального характера в отношении жительницы Деснянского района. Мужчина предложил пострадавшей подвезти ее домой, после чего изнасиловал.
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Об этом в пятницу сообщили в отделе коммуникации полиции города Киева.
В рамках следствия было установлено, что неизвестный изнасиловал 23-летнюю киевлянку на территории лесопарковой зоны, расположенной на улице Космонавта Волкова.
По словам руководителя Деснянского управления полиции Зураба Меликидзе, правоохранителям удалось выяснить, что молодая женщина находилась недалеко от остановки общественного транспорта. В какой-то момент к ней подъехал автомобиль марки "Мерседес", водитель которого предложил подвезти девушку домой, на что она дала согласие. Во время движения новый знакомый остановил машину и начал приставать к киевлянке, после чего изнасиловал ее.
В рамках расследования преступления правоохранители пообщались с возможными свидетелями и просмотрели записи с камер видеонаблюдения, что позволило им в считанные часы установить предполагаемое местонахождение злоумышленника. Им оказался житель столицы, 1991 года рождения. Транспортное средство, принадлежащее подозреваемому, пострадавшая опознала.
Как отмечают в пресс-центре полиции, ранее к уголовной ответственности указанное лицо привлечено не было.
Мужчине уже объявили о подозрении в изнасиловании в рамках части 1-й статьи 152 Уголовного кодекса Украины. Вопрос по избранию ему меры пресечения будет решаться в судебном порядке.
Ранее "Телеграф" сообщал, что несовершеннолетняя украинская девочка, которую российский солдат изнасиловал в Буче, намерена оставить ребенка.