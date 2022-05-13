Запропонував підвезти: у Києві водій вивіз дівчину до лісу та зґвалтував (фото)

Затриманому вже оголосили про підозру, тепер йому може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі строком до п'яти років

У Києві поліцейські затримали чоловіка, який обґрунтовано підозрюється у вчиненні дій сексуального характеру відносно жительки Деснянського району. Чоловік запропонував постраждалій підвезти її додому, після чого зґвалтував.

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Про це у п'ятницю, 13 травня, повідомили у відділі комунікації поліції міста Києва.

В рамках слідства було встановлено, що невідомий зґвалтував 23-річну киянку на території лісопаркової зони, розташованої на вулиці Космонавта Волкова.

Карта з поміткою, де стався злочин

За словами керівника Деснянського управління поліції Зураба Мелікідзе, правоохоронцям вдалося з’ясувати, що молода жінка перебувала неподалік зупинки громадського транспорту. В якийсь момент до неї під’їхав автомобіль марки "Мерседес", водій якого запропонував підвезти дівчину додому, на що та дала згоду. Під час руху керманич зупинив автівку та почав приставати до киянки, після чого зґвалтував її.

В рамках розслідування злочину, правоохоронці поспілкувалися з можливими свідками та переглянули записи з камер відеоспостереження, що дозволило їм у лічені години встановити ймовірне місце перебування зловмисника. Ним виявився житель столиці, 1991 року народження. Транспортний засіб, який належить підозрюваному, постраждала упізнала.

Як відзначають у пресцентрі поліції, раніше до кримінальної відповідальності вказана особа притягнута не була.

Киянин, якого обґрунтовано підозрюють у зґвалтуванні молодої жінки

Наразі чоловіку вже оголосили про підозру у зґвалтуванні в рамках частини 1-ї статті 152 Кримінального кодексу України. Питання щодо обрання йому запобіжного заходу вирішуватимуть у судовому порядку.

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