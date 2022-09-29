Выставка хризантем в парке Певческое переносится на 7 октября

Всему виной неблагоприятные погодные условия

Выставка хризантем, которая должна была открыться в столичном парке в эту пятницу, переносится на 7 октября.

Об этом сообщили организаторы мероприятия на официальной Facebook-странице Певческого.

"Из-за неблагоприятных погодных условий мы вынуждены перенести открытие выставки на неделю. Хризантемы очень любят солнце и тепло, а постоянные дожди лишь замедляют цветение этих привередливых растений. Мы очень хотим, чтобы каждый посетитель мог наслаждаться красивыми пейзажами и локациями в парке Певческое. Поэтому ждем Вас на следующей неделе!",- говорится в сообщении.

Напомним, что сейчас в парке Певческое высадили сотни тысяч бутонов хризантем. Жителей Киева и внутри перемещенных лиц приглашают насладиться разноцветными цветочными композициями, яркими фотозонами, а также зонами отдыха и досуга.

Приобрести билеты можно на официальном сайте или на кассе парка Певческое.

Время работы выставки: 10.00-19.00

Стоимость билетов: 100 грн-взрослый, 25 грн-детский;

Важно: вход для пенсионеров, людей с инвалидностью I-III категорий и представителей ВСУ бесплатный. Вход для ВПЛ (взрослый) с 50% скидкой.