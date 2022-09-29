Виставка хризантем в парку Співоче переноситься на 7 жовтня

Всему виною несприятливі погодні умови

Виставка хризантем, яка повинна була відкритися в столичному парку цієї п’ятниці, переноситься на 7 жовтня.

Про це повідомили організатори заходу на офіційній Facebook- сторінці Співочого.

"Через несприятливі погодні умови ми змушені перенести відкриття виставки на тиждень. Хризантеми дуже люблять сонце і тепло, а постійні дощі лише уповільнюють цвітіння цих вибагливих рослин. Ми дуже хочемо, щоб кожен відвідувач міг насолоджуватися красивими пейзажами та локаціями у парку Співоче. Тому чекаємо Вас наступного тижня!",- йдеться у повідомленні.

Нагадаємо,що зараз в парку Співоче висадили сотні тисяч бутонів хризантем. Жителів Києва та внутрішньо переміщених осіб запрошують насолодитись різнобарвними квітковими композиціями, яскравими фотозонами, а також зонами відпочинку та дозвілля.

Придбати квитки можна на офіційному сайті або на касі парку Співоче.

Часи роботи виставки: 10.00-19.00

Вартість квитків: 100 грн -дорослий, 25 грн-дитячий;

Важливо: вхід для пенсіонерів, людей з інвалідністю I-III категорій та представників ЗСУ безкоштовний. Вхід для ВПО (дорослий) з 50% знижкою.