Цветочный рай: в столичном парке Певческое стартовала выставка хризантем

Выставка продлится до конца октября

Сегодня, 14 октября, в Печерском ландшафтном парке "Певческое" открылась осенняя выставка цветов. Киевские холмы украсили сотни тысяч бутонов ярких хризантем. Жители и гости столицы могут насладиться разноцветными цветочными композициями, яркими фотозонами и зонами отдыха для взрослых и детей. Выставка будет работать каждый день, по будням и выходным.

По словам организаторов, ее главная задача в этом году – принести немного радости и положительных эмоций каждому посетителю. Ведь сейчас очень важно сохранять моральный дух, позитивный настрой и свое психическое здоровье.

Фото: Вечерний Киев

Фото: Вечерний Киев

Фото: Вечерний Киев

Фото: Вечерний Киев

Фото: Вечерний Киев

Фото: Вечерний Киев

Фото: Вечерний Киев

Ожидается, что выставка хризантем продлится до конца октября. Купить билеты можно на официальном сайте или на кассе парка Певческое.

Время работы выставки: 10.00-19.00

Стоимость билетов: 100 грн-взрослый, 25 грн-детский;

Важно: вход для пенсионеров, людей с инвалидностью I-III категорий и представителей ВСУ бесплатный. Вход для ВПЛ (взрослый) с 50% скидкой.