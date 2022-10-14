Цветочный рай: в столичном парке Певческое стартовала выставка хризантем
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Выставка продлится до конца октября
Сегодня, 14 октября, в Печерском ландшафтном парке "Певческое" открылась осенняя выставка цветов. Киевские холмы украсили сотни тысяч бутонов ярких хризантем. Жители и гости столицы могут насладиться разноцветными цветочными композициями, яркими фотозонами и зонами отдыха для взрослых и детей. Выставка будет работать каждый день, по будням и выходным.
По словам организаторов, ее главная задача в этом году – принести немного радости и положительных эмоций каждому посетителю. Ведь сейчас очень важно сохранять моральный дух, позитивный настрой и свое психическое здоровье.
Ожидается, что выставка хризантем продлится до конца октября. Купить билеты можно на официальном сайте или на кассе парка Певческое.
Время работы выставки: 10.00-19.00
Стоимость билетов: 100 грн-взрослый, 25 грн-детский;
Важно: вход для пенсионеров, людей с инвалидностью I-III категорий и представителей ВСУ бесплатный. Вход для ВПЛ (взрослый) с 50% скидкой.