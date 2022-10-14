Квітковий рай: в столичному парку Співоче стартувала виставка хризантем
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Виставка продовжиться до кінця жовтня
Сьогодні, 14 жовтня в Печерському ландшафтному парку "Співоче" відкрилась осіння виставка квітів. Київськи пагорби прикрасили сотні тисяч бутонів яскравих хризантем. Жителі та гості столиці можуть насолодитись різнобарвними квітковими композиціями, яскравими фотозонами, а також зонами відпочинку для дорослих та дітей. Виставка працюватиме кожного дня, в будні та вихідні.
За словами організаторів, її головне завдання цього року- принести трохи радості та позитивних емоцій кожному відвідувачу. Адже зараз дуже важливо зберігати моральний дух, позитивний настрій та своє психічне здоров’я.
Очікується, що виставка хризантем продовжиться до кінця жовтня. Придбати квитки можна на офіційному сайті або на касі парку Співоче.
Часи роботи виставки: 10.00-19.00
Вартість квитків: 100 грн -дорослий, 25 грн-дитячий;
Важливо: вхід для пенсіонерів, людей з інвалідністю I-III категорій та представників ЗСУ безкоштовний. Вхід для ВПО (дорослий) з 50% знижкою.