Квітковий рай: в столичному парку Співоче стартувала виставка хризантем

Виставка продовжиться до кінця жовтня

Сьогодні, 14 жовтня в Печерському ландшафтному парку "Співоче" відкрилась осіння виставка квітів. Київськи пагорби прикрасили сотні тисяч бутонів яскравих хризантем. Жителі та гості столиці можуть насолодитись різнобарвними квітковими композиціями, яскравими фотозонами, а також зонами відпочинку для дорослих та дітей. Виставка працюватиме кожного дня, в будні та вихідні.

За словами організаторів, її головне завдання цього року- принести трохи радості та позитивних емоцій кожному відвідувачу. Адже зараз дуже важливо зберігати моральний дух, позитивний настрій та своє психічне здоров’я.

Фото: Вечірній Київ

Фото: Вечірній Київ

Фото: Вечірній Київ

Фото: Вечірній Київ

Фото: Вечірній Київ

Фото: Вечірній Київ

Фото: Вечірній Київ

Очікується, що виставка хризантем продовжиться до кінця жовтня. Придбати квитки можна на офіційному сайті або на касі парку Співоче.

Часи роботи виставки: 10.00-19.00

Вартість квитків: 100 грн -дорослий, 25 грн-дитячий;

Важливо: вхід для пенсіонерів, людей з інвалідністю I-III категорій та представників ЗСУ безкоштовний. Вхід для ВПО (дорослий) з 50% знижкою.