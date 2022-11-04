Укр

Киев получил средства защиты от радиационной угрозы

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
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Автор
Киев получил средства защиты от радиационной угрозы Новость обновлена 04 ноября 2022, 19:14

Актуальными остаются обеспечение биологической, химической и радиационной защиты

Киев получил 1000 высокотехнологичных комбинезонов спецзащиты от биологической, химической и радиационной угрозы. Первая партия была передана для нужд спасателей в столице.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, передавший сегодня средства спецзащиты столичным спасателям.

"При поддержке Благотворительного Фонда "Дарничане" и депутата Киевсовета Григория Маленко, ОО "Единство и Развитие" и немецких партнеров из Netzwerk Ziviler Krisenstab и Leavenoonebehind Ukraine Info Hub сегодня мы получили 1000 высокотехнологичных защитных комбинезонов. Они предназначены для защиты от химической угроз. Эти средства спецзащиты должны быть у спасательных служб в условиях, когда Россия продолжает ядерный шантаж", – отметил Виталий Кличко.

В условиях российской военной агрессии актуальными остаются обеспечение биологической, химической и радиационной защиты, потому что российские власти и военные время от времени затрагивают тему применения ядерного или химического оружия. Военное командование США, согласно данным The New York Times, оценивает такую угрозу как низкую, но Украина и город Киев продолжают, учитывая потенциальные риски, готовиться собственными силами и с помощью международных партнеров к любому развитию событий.