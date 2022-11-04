Київ отримав засоби захисту від радіаційної загрози

Актуальними залишаються забезпечення біологічного, хімічного та радіаційного захисту

Київ отримав 1000 високотехнологічних комбінезонів спецзахисту від біологічної, хімічної та радіаційної загрози. Перша партія буда передана для потреб рятувальників у столиці.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко, який передав сьогодні засоби спецзахисту столичним рятувальникам.

"За підтримки Благодійного Фонду "Дарничани" і депутата Київради Григорія Маленка, ГО "Єдність і Розвиток" та німецьких партнерів з Netzwerk Ziviler Krisenstab та Leavenoonebehind Ukraine Info Hub сьогодні ми отримали 1000 високотехнологічних захисних комбінезонів. Вони призначені для захисту від хімічної, радіаційної та біологічної загроз. Ці засоби спецзахисту повинні бути у рятувальних служб в умовах, коли росія продовжує ядерний шантаж", – зазначив Віталій Кличко.

В умовах російської військової агресії актуальними залишаються забезпечення біологічного, хімічного та радіаційного захисту, бо російські можновладці та військові час від часу торкаються теми застосування ядерної чи хімічної зброї. Військове командування США, згідно даних The New York Times, оцінює таку загрозу як низьку, але Україна та місто Київ продовжують, враховуючи потенційні ризики, готуватися власними силами та за допомоги міжнародних партнерів до будь якого розвитку подій..