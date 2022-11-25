На журналистку "Телеграфа" второй раз за два месяца совершено нападение

Журналистка уже подвергалась нападению в сентябре

На политического обозревателя "Телеграфа" Юлию Забелину во второй раз за последние два месяца было совершено нападение у ее дома.

Как сообщила журналистка в своем Фейсбук, почерк нападавшего напоминал нападение, которое она пережила в начале сентября.

"Мужчина в черном капюшоне и схватил за руку затем между ногами. Снова как два месяца назад", — написала она.

По словам Забелиной, ей удалось сбежать к соседке, но из-за отсутствия связи и света она не смогла дозвониться к полиции. При этом она отмечает, что нападение явно не выглядит, как случайность, однако не понимает, кому она могла насолить.

Вместе с тем журналистка подчеркнула, что опасается того, что нападение произойдет еще раз.

Юлия Забелина политический обозреватель и парламентский журналист "Телеграфа", после начала полномасштабного российского вторжения активно помогает Вооруженным силам, а волонтерством занималась и до этого.

В начале сентября неизвестный мужчина совершил на нее нападение, когда она открывала дверь подъезда своего дома в Киеве. Тогда ей удалось вырваться и вызвать полицию.