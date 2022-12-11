В Киеве группа парней ограбила девушек в туалете: фото нападавших

Волонтер сообщила, что парни не в первый раз цепляются к ее дочери

В Киеве на территории ЖК Новопечерские Липки группа парней ворвалась в общественный туалет и ограбила двух девушек.

Деталями истории поделилась волонтер Анна Голубкова. По ее словам, происшествие произошло 10 декабря с ее дочерью, которая после прогулки зашла с подругой в общественный туалет на территории ЖК.

После этого туда зашли около пяти парней и начали ломиться во все кабинки, а увидев, что одна из них занята, начали взламывать замок и громко материться и оскорблять девушек.

Голубкова сообщила, что в итоге им все же удалось ворваться в кабинку, где они продолжили оскорблять девушек, а затем ушли, прихватив с собой сумку ее дочери, в которой находились деньги, наушники и другие вещи.

"Жители Новопечерских Липок, этих ребят видели у вас не раз, они не живут в вашем ЖК, и не впервые они цепляются к подруге и моей дочери", — написала волонтер.

Кроме того, она отметила, что на территорию ЖК попасть очень легко и у нее это удалось без особых проблем, что говорит о необходимости усилить охрану.

Также Голубкова обнародовала фотографии двух парней, выразив надежду, что возможно их узнает кто-то из родителей и проведет беседу.

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