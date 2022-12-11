У Києві група хлопців пограбувала дівчат у туалеті: фото нападників

Волонтер повідомила, що хлопці не вперше чіпляються до її доньки

У Києві на території ЖК Новопечерські Липки група хлопців увірвалася до громадського туалету та пограбувала двох дівчат.

Деталями історії поділилася волонтерка Ганна Голубкова. За її словами, подія сталася 10 грудня з її дочкою, яка після прогулянки зайшла з подругою до громадського туалету на території ЖК.

Після цього туди зайшли близько п’яти хлопців і почали ломитися до всіх кабін, а побачивши, що одна з них зайнята, почали зламувати замок і голосно матюкатися та ображати дівчат.

Голубкова повідомила, що в результаті їм все ж таки вдалося увірватися в кабінку, де вони продовжили ображати дівчат, а потім пішли, прихопивши з собою сумку її дочки, в якій знаходилися гроші, навушники та інші речі.

"Жителі Новопечерських Липок, цих хлопців бачили у вас не раз, вони не живуть у вашому ЖК, і не вперше вони чіпляються до подруги та моєї доньки", — написала волонтер.

Крім того, вона зазначила, що на територію ЖК потрапити дуже легко і це вдалося без особливих проблем, що говорить про необхідність посилити охорону.

Також Голубкова оприлюднила фотографії двох хлопців, висловивши сподівання, що, можливо, їх впізнає хтось із батьків та проведе бесіду.

Як повідомлялося раніше, у Кривому Розі спалахує скандал через загибель двох малолітніх хлопчиків. Їхні тіла знайшли в кар’єрі за кілька кілометрів від будинку лише через двадцять днів після зникнення.