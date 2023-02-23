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В Киеве наградят лауреатов премии "Государственник года"

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
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В Киеве наградят лауреатов премии "Государственник года" Новость обновлена 23 февраля 2023, 14:42

За последний год проявили себя многие достойные государственники

В четверг, 23 февраля 2023 года в 18:30 состоится ежегодная премия "Государственник года", инициированная Киевской Школой Государственного Управления имени Сергея Нижнего.

Несмотря на коварную войну, развязанную Россией год назад, украинская государственность не просто не пошатнулась, а наоборот получила мощный импульс для своего дальнейшего укрепления. Сегодня идея украинского государства, как никогда, объединяет всю украинскую нацию. За год войны с Россией в Украине появилась плеяда настоящих государственников и героев, для которых развитие независимой и преуспевающей Украины – это вопрос номер один повестки дня. Важную роль в процессе развития украинской государственности за последний год взяла на себя и КШГУ имени Сергея Нижнего, которая в состоянии войны готовит новых государственных управленцев и политиков с уникальной этикой лидерства.

Во время первого этапа премии "Государственник года" 2022 года представители широкой общественности и все украинцы на официальном сайте КШГУ имени Сергея Нижнего предложили своих кандидатов по каждой из номинаций. В финал вышли следующие 3 номинанта по каждой из номинаций, некоторые из которых уже сегодня будут объявлены лауреатами, за которых проголосовало авторитетное жюри.

Министр года:

  1. Вице-премьер-министр по восстановлению Украины – Министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины – Александр Кубраков;
  2. Министр Внутренних Дел Украины (2021-2023) – Денис Монастырский;
  3. Министр иностранных дел Украины – Дмитрий Кулеба.

Управленец года:

  1. Председатель Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям – Сергей Крук;
  2. Председатель правления АО "Укрзализныця" – Александр Камышин;
  3. Председатель правления ЧАО "Национальная энергетическая компания Укрэнерго" – Владимир Кудрицкий.

Законотворец года:

  1. народный депутат Украины Денис Маслов;
  2. народный депутат Украины Ярослав Железняк;
  3. народная депутат Украины Мария Мезенцева.

Самый эффективный депутат года:

  1. народная депутат Украины Ольга Василевская-Смаглюк;
  2. народный депутат Украины Ярослав Железняк;
  3. народная депутат Мария Мезенцева.

Лучший городской голова:

  1. городской голова Ирпеня Александр Маркушин;
  2. городской голова Краматорска Александр Гончаренко;
  3. городской голова Львова Андрей Садовый.

Лучший глава сельской и поселковой ТГ года:

  1. Наталья Петренко – Шульгинская сельская ТГ Старобельского района Луганской области;
  2. Мария Черненко – Роганская поселковая ТГ Харьковской области;
  3. Ольга Козырева – Петропавловская деревенская ТГ.

Лучший глава ВГА года:

  1. Председатель ВГА Черниговской области Вячеслав Чаус;
  2. Председатель ВГА Харьковской области Олег Синегубов;
  3. Председатель ВГА Николаевской области Виталий Ким.

Лучшая гуманитарная инициатива в государственной сфере

  1. Центр "Город Добра";
  2. БФ "Твоя опора";
  3. БФ "Центр спасения жизни"

Лучшая региональная инициатива

  1. ОО "Фонд Восстановления Ирпеня";
  2. Волонтерское движение "Добробат";
  3. ОО "Львовский оборонный кластер".

Наиболее влиятельный иностранный государственник – друг Украины

  1. Британский политик, премьер-министр Великобритании (2019-2022) Борис Джонсон;
  2. Президент Польши Анджей Дуда;
  3. Президент США Джо Байден.

Также в рамках премии "Государственник года" уже традиционно будет вручена награда в номинации "Гордость Киевской школы государственного управления имени Сергея Нижнего".

Прямая трансляция премии начнется на платформе официального партнера КШГУ имени Сергея Нижнего Megogo в 18:30.