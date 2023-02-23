У Києві нагородять лауреатів премії "Державник року"
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За останній рік проявили себе багато гідних державників
У четвер, 23 лютого 2023 року, о 18:30 відбудеться щорічна премія "Державник року", ініційована Київською Школою Державного Управління імені Сергія Нижнього.
Незважаючи на підступну війну, розв’язану Росією рік тому, українська державність не просто не похитнулася, а навпаки отримала потужний імпульс для свого подальшого зміцнення. Сьогодні ідея української держави як ніколи об’єднує всю українську націю. За рік війни з Росією в Україні з’явилася плеяда справжніх державників та героїв, для яких розбудова незалежної та процвітаючої України – це питання номер один порядку денного. Важливу роль в процесі розбудови української державності за останній рік взяла на себе й КШДУ іменія Сергія Нижного, яка у стані війни готує нових державних управлінців та політиків з унікальною етикою лідерства.
Під час першого етапу премії "Державник року" 2022 представники широкої громадськості та всі українці на офіційному сайті КШДУ імені Сергія Нижного запропонували своїх кандидатів по кожній з номінацій. В фінал вийшли наступні 3 номінанти по кожній з номінацій, деякі з яких вже сьогодні будуть оголошені лауреатами, за яких проголосувало авторитетне журі.
Міністр року:
- Віцепрем’єр-міністр з відновлення України – Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України – Олександр Кубраков;
- Міністр Внутрішніх Справ України (2021-2023) – Денис Монастирський;
- Міністр закордонних справ України – Дмитро Кулеба.
Управлінець року:
- Голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій – Сергій Крук;
- Голова правління АТ "Укрзалізниця" – Олександр Камишин;
- Голова правління ПрАТ "Національна енергетична компанія Укренерго" – Володимир Кудрицький.
Законотворець року:
- народний депутат України Денис Маслов;
- народний депутат України Ярослав Железняк;
- народна депутатка України Марія Мезенцева.
Найефективніший депутат року:
- народна депутатка України Ольга Василевська-Смаглюк;
- народний депутат України Ярослав Железняк;
- народна депутатка Марія Мезенцева.
Найкращий міський голова:
- міський голова Ірпеня Олександр Маркушин;
- міський голова Краматорська Олександр Гончаренко;
- міський голова Львова Андрій Садовий.
Найкращий голова сільської та селищної ТГ року:
- Наталія Петренко – Шульгинська сільська ТГ Старобільського району Луганської області;
- Марія Черненко – Роганська селищна ТГ Харківської області;
- Ольга Козирєва – Петропавлівська сільська ТГ.
Найкращий голова ВЦА року:
- Голова ВЦА Чернігівської області В’ячеслав Чаус;
- Голова ВЦА Харківської області Олег Синєгубов;
- Голова ВЦА Миколаївської області Віталій Кім.
Найкраща гуманітарна ініціатива у державній сфері
- Центр "Місто Добра";
- БФ "Твоя опора";
- БФ "Центр спасіння життя"
Найкраща регіональна ініціатива
- ГО "Фонд Відновлення Ірпеня";
- Волонтерський рух "Добробат";
- ГО "Львівський оборонний кластер".
Найбільш впливовий іноземний державник – друг України
- Британський політик, прем'єр-міністр Великої Британії (2019-2022) Борис Джонсон;
- Президент Польщі Анджей Дуда;
- Президент США Джо Байден.
Також в рамках премії "Державник року" вже традиційно буде вручена нагорода в номінації Гордість Київської школи державного управління імені Сергія Нижного.
Пряма трансляція премії розпочнеться на платформі офіційного партнера КШДУ імені Сергія Нижного Megogo о 18:30.