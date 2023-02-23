У Києві нагородять лауреатів премії "Державник року"

За останній рік проявили себе багато гідних державників

У четвер, 23 лютого 2023 року, о 18:30 відбудеться щорічна премія "Державник року", ініційована Київською Школою Державного Управління імені Сергія Нижнього.

Незважаючи на підступну війну, розв’язану Росією рік тому, українська державність не просто не похитнулася, а навпаки отримала потужний імпульс для свого подальшого зміцнення. Сьогодні ідея української держави як ніколи об’єднує всю українську націю. За рік війни з Росією в Україні з’явилася плеяда справжніх державників та героїв, для яких розбудова незалежної та процвітаючої України – це питання номер один порядку денного. Важливу роль в процесі розбудови української державності за останній рік взяла на себе й КШДУ іменія Сергія Нижного, яка у стані війни готує нових державних управлінців та політиків з унікальною етикою лідерства.

Під час першого етапу премії "Державник року" 2022 представники широкої громадськості та всі українці на офіційному сайті КШДУ імені Сергія Нижного запропонували своїх кандидатів по кожній з номінацій. В фінал вийшли наступні 3 номінанти по кожній з номінацій, деякі з яких вже сьогодні будуть оголошені лауреатами, за яких проголосувало авторитетне журі.

Міністр року:

Віцепрем’єр-міністр з відновлення України – Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України – Олександр Кубраков; Міністр Внутрішніх Справ України (2021-2023) – Денис Монастирський; Міністр закордонних справ України – Дмитро Кулеба.

Управлінець року:

Голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій – Сергій Крук; Голова правління АТ "Укрзалізниця" – Олександр Камишин; Голова правління ПрАТ "Національна енергетична компанія Укренерго" – Володимир Кудрицький.

Законотворець року:

народний депутат України Денис Маслов; народний депутат України Ярослав Железняк; народна депутатка України Марія Мезенцева.

Найефективніший депутат року:

народна депутатка України Ольга Василевська-Смаглюк; народний депутат України Ярослав Железняк; народна депутатка Марія Мезенцева.

Найкращий міський голова:

міський голова Ірпеня Олександр Маркушин; міський голова Краматорська Олександр Гончаренко; міський голова Львова Андрій Садовий.

Найкращий голова сільської та селищної ТГ року:

Наталія Петренко – Шульгинська сільська ТГ Старобільського району Луганської області; Марія Черненко – Роганська селищна ТГ Харківської області; Ольга Козирєва – Петропавлівська сільська ТГ.

Найкращий голова ВЦА року:

Голова ВЦА Чернігівської області В’ячеслав Чаус; Голова ВЦА Харківської області Олег Синєгубов; Голова ВЦА Миколаївської області Віталій Кім.

Найкраща гуманітарна ініціатива у державній сфері

Центр "Місто Добра"; БФ "Твоя опора"; БФ "Центр спасіння життя"

Найкраща регіональна ініціатива

ГО "Фонд Відновлення Ірпеня"; Волонтерський рух "Добробат"; ГО "Львівський оборонний кластер".

Найбільш впливовий іноземний державник – друг України

Британський політик, прем'єр-міністр Великої Британії (2019-2022) Борис Джонсон; Президент Польщі Анджей Дуда; Президент США Джо Байден.

Також в рамках премії "Державник року" вже традиційно буде вручена нагорода в номінації Гордість Київської школи державного управління імені Сергія Нижного.

Пряма трансляція премії розпочнеться на платформі офіційного партнера КШДУ імені Сергія Нижного Megogo о 18:30.