Мужчины были обречены: в Киевской области женщина отсылала любимым смертельные "подарки"

Медики не смогли помочь жертве из-за высокой концентрации талия

В Иванковском районе под Киевом, где женщина всадила нож в спину младшему за нее возлюбленному, 35-летняя дама отравила 38-летнего мужчину, с которым два десятка лет назад имела отношения.

Как сообщает пресс-служба Нацполиция в Киевской области, мужчина попал в больницу с явными признаками отравления таллием (который еще называют "крысиным ядом". — Ред.)

Он успел рассказать, что 14 февраля, в День святого Валентина, получил сообщение, что его номер телефона якобы выиграл приз.

"Через несколько дней он действительно получил бутылку рома, которую стал постепенно употреблять, и три шоколадки. Спустя некоторое время ему стало плохо и он попал в больницу", — рассказывает глава полиции Киевской области Андрей Небытов.

Как сообщили медики, состояние пациента очень быстро ухудшалось и они ему уже ничем не могли помочь из-за высокой концентрации таллия. "Пациент просто был обречен", — комментирует врач.

Правоохранители установили, что отравленный ром курьерской доставкой отправила женщина.

Похожий случай произошел в Фастове. Там у четырех женщин тоже обнаружили в организме этот вид металла.

Одна из них 2 февраля решила пригласить подруг отметить ее День ангела, поэтому они распили бутылку рома, накануне "выигранного" в розыгрыше. Спустя несколько дней всем стало плохо — жгло в груди и немело тело. В реанимации волосы выпадали клочками, рассказала потерпевшая Инна.

Оперативники выяснили, кто мог травить людей. Это была женщина, которая имела отношения с умершим мужчиной, но семейная жизнь не сложилась.

По словам матери умершего, 20 лет назад парень и ныне подозреваемая Леся пришли к ней с сообщением о беременности девушки и просьбой денег на аборт. Мать в ответ предложила им жениться, однако она отказалась, опасаясь своих родителей.

Следователи также установили, что мужчина одной из четырех отравленных женщин тоже имел отношения с Лесей. В августе 2022-го она уже пыталась отравить его таким способом, но концентрация талия оказалась малой. А в январе 2023-го опасную посылку получила его жена.

При обыске в доме 35-летней злоумышленницы обнаружили еще две бутылки алкоголя, телефоны, стартовые пакеты и бутылки с неизвестными жидкостями. Женщина задержана и отправлена в изолятор временного содержания.

По факту умышленного убийства следователи Вышгородского управления полиции Киевщины сообщили злодейке о подозрении [ч.1 ст.115 УКУ]. Ей грозит до 15 лет лишения свободы. А пока она пребывает под стражей, ее проверят на причастность к совершению аналогичных преступлений.

Напомним, что суд вынес приговор мужчине, совершившему жестокое убийство на Печерске в Киеве, а затем расчленившему тело пилой.