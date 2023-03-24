Чоловіки були приречені: на Київщині жінка відсилала коханим смертельні "подарунки"

Медики не змогли допомогти жертві через високу концентрацію талію

В Іванківському районі під Києвом, де жінка всадила ножа в спину молодшому коханому, 35-річна дама отруїла 38-річного чоловіка, з яким два десятки років тому мала стосунки.

Як повідомляє пресслужба Нацполіція в Київській області, чоловік потрапив до лікарні з явними ознаками отруєння талієм (який ще називають "щурячою отрутою". — Ред.)

Він встиг розповісти, що 14 лютого на День святого Валентина отримав повідомлення, що його номер телефону виграв приз.

"Через декілька днів він справді отримав пляшку рому, яку став поступово вживати і три шоколадки. Через деякий час йому стало зле і він потрапив до лікарні", — розповідає очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

Як повідомили медики, стан пацієнта дуже швидко погіршувався і вони йому вже нічим не могли допомогти через високу концентрацію талію. "Пацієнт просто був приречений", — коментує лікар.

Правоохоронці встановили, що отруєний ром кур’єрською доставкою відправила жінка.

Схожий випадок стався у Фастові. Там у чотирьох жінок теж виявили в організмі цей вид металу.

Одна з них 2 лютого вирішила запросити подруг відзначити її День ангела, тож вони розпили пляшку рому, напередодні "виграного" у розіграші. Через кілька днів усі стало погано — пекло в грудях і німіло тіло. У реанімації волосся випадало жмутами, розповіла потерпіла Інна.

Оперативники з’ясували, хто міг труїти людей. Це була жінка, яка мала стосунки з померлим чоловіком, але сімейне життя не склалося.

За словами матері померлого, 20 років тому хлопець і нині підозрювана Леся прийшли до неї з повідомленнм про вагітність дівчини і проханням грошей на аборт. Мати у відповідь запропонувала їм одружитися, однак вона відмовилася, побоюючись своїх батьків.

Слідчі також встановили, що чоловік однієї з чотирьох отруєних жінок теж мав стосунки з Лесею. У серпні 2022-го вона вже намагалася отруїти його таким способом, але концентрація талію виявилася замалою. А в січні 2023-го небезпечну посилку отримала вже його дружина.

При обшуку в оселі 35-річної зловмисниці виявили ще дві пляшки алкоголю, телефони, стартові пакети та пляшки з невідомими рідинами. Жінку затримано й відправлено до ізолятора тимчасового тримання.

За фактом умисного вбивства слідчі Вишгородського управління поліції Київщини повідомили лиходійці про підозру [ч.1 ст.115 ККУ]. їй загрожує до 15 років позбавлення волі. А поки вона перебуває під вартою, її перевірять на причетність до скоєння аналогічних злочинів.

Нагадаємо, що суд виніс вирок чоловікові, який скоїв жорстоке вбивство на Печерську у Києві, а потім розчленував тіло пилкою.