Кличко заявил, что мост на Оболони строят во время войны из-за того, что он практически готов и его нужно только собрать.

Пешеходный мост на Оболони уже изготовлен, объясняет мэр Киева.

Киевский городской голова Виталий Кличко строит мост на Оболони из-за того, что он практически готов и его нужно собрать. Об этом говорится в интервью, которое взяла у мэра журналистка Соня Кошкина из издания "Левый берег".

В частности, Кошкина упрекнула Кличко за то, что тот не строит для киевлян укрытие, однако активно пиарится на строительстве нового пешеходного моста.

"Мы не строим укрытия, но мы строим мост. Я знаю, что к нему особенное отношение. Это пешеходный мост на Оболони. Никто не говорит о том, что мост в парковой зоне – это плохо. Очевидно, что это круто. Но ты понимаешь, что когда такая ситуация с укрытиями, а мост должны завершить, согласно анонсу, до конца этого года – это как-то диссонансно выглядит", — отметила журналистка.

На что мэр Киева ответил, что этот мост был запланирован еще до войны. И буквально за несколько недель до начала войны, все эти конструкции были перевезены в Днепр.

"Его осталось только собрать, то есть он сам изготовлен. Хочу также отметить, что один из лучших парков в Киеве – парк "Наталка". Это самая большая рекреационная зона, и люди, которые приходят в этот парк, удивляются, насколько красив парк, насколько все привлекательно. На сегодняшний день очень большой вопрос психологической реабилитации людей. Можете себе представить, что если собрать все время воздушных тревог, то рядовой киевлянин провел больше месяца в укрытиях или подвалах, под землей, в бомбоубежищах. И мы видим очень большие проблемы, касающиеся психологического состояния многих людей. Рекреационные зоны нужны, и в Киеве их много", — констатировал Виталий Кличко.