Кличко заявив, що міст на Оболоні будують під час війни через те, що він практично готовий і його треба лише зібрати

Пішохідний міст на Оболоні вже виготовлений, пояснює мер Києва

Київський міський голова Віталій Кличко будує міст на Оболоні через те, що він практично готовий і його потрібно зібрати. Про це йдеться у інтерв’ю, яке взяла у мера журналістка Соня Кошкіна з видання "Лівий берег".

Зокрема Кошкіна дорікнула Кличко за те, що той не будує для киян укриття, проте активно піариться на будівництві нового пішохідного мосту.

"Ми не будуємо укриття, але ми будуємо міст. Я знаю, що до нього особливе ставлення. Це пішохідний міст на Оболоні. Ніхто не говорить про те, що міст у парковій зоні – це погано. Очевидно, що це круто. Але ти розумієш, що коли така ситуація з укриттями, а міст мають завершити, згідно з анонсом, до кінця цього року – це якось… дисонансно виглядає", — зазначила журналістка.

На що мер Києва відповів, що цей міст був запланований ще перед війною. І буквально за декілька тижнів до початку війни всі ці конструкції були перевезені в Дніпро.

"Його залишилося тільки зібрати, тобто він сам виготовлений. Хочу також наголосити, що один з кращих парків у місті Києві – парк "Наталка". Це найбільша рекреаційна зона, і ті люди, які приходять у цей парк, дивуються, наскільки гарний парк, наскільки все привабливо. На сьогодні дуже велике питання психологічної реабілітації людей. Можете собі уявити, що якщо зібрати весь час повітряних тривог, то пересічний киянин провів понад місяць в укриттях чи підвалах, під землею, у бомбосховищах. І ми бачимо дуже великі проблеми, що стосується психологічного стану багатьох людей. Рекреаційні зони потрібні, і в місті Києві їх багато", — констатував Віталій Кличко.