Укр

Следователь БЭБ завел фейковое дело на директора роддома

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
Дата публикации
Читати українською
Автор
Следователь БЭБ завел фейковое дело на директора роддома Новость обновлена 30 сентября 2023, 16:45

Детектив БЭБ сообщил о подозрении директору роддома, который сам и передал правоохранителям информацию о правонарушениях

Директор 6-го роддома Киева Сергей Цемашко обнаружил в больнице "мертвые души", получавшие зарплату в учреждении. Собрав факты, он передал их правоохранителям. В результате возбуждено уголовное дело по факту нанесения ущерба в особо крупных размерах и передано на рассмотрение Днепровского районного суда города Киева.

Об этом говорится в колонке, опубликованной на страницах издания "Цензор.нет".

Но позже детектив Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) Линок сообщил самому Цемашко о подозрении в совершении уголовных правонарушений по тем же статьям.

"Содержание врученного директору 6-го роддома сообщение о подозрении абсолютно необоснованно и базируется, по сути, только на предположениях детектива. Ни в одном из собранных стороной обвинения доказательств нет вообще фактических данных, свидетельствующих о совершении Цемашко инкриминируемых ему уголовных правонарушений", — пишет юрист.

Автор публикации отметила, что видит два сценария из-за которых БЭБ мог начать расследование по Цемашко.

"БЭБ, узнав о возбужденном ранее уголовном деле, решило его отжать себе, чтобы улучшить статистику. А статистика у них плохая. Второй, еще более вопиющий. Следователь Линок вошел в преступный сговор с ответственными за мошенничество (Степанец, Волынец и Бондаренко) и имеет личную мотивацию преследовать директора", — написала она.

Также на события отреагировал украинский военный и основатель пиццерии "Pizza Veterano" Леонид Остальцев в фейсбуке.

"Менять "старое" всегда сложно, особенно, когда это "старое" мутит бабки, сидит на старых схематозах и мешает тем, кто хочет развития, порядка, закона", — прокомментировал он.

Теги:
#Киев #Коррупция #Роддом #БЭБ