Следователь БЭБ завел фейковое дело на директора роддома

Детектив БЭБ сообщил о подозрении директору роддома, который сам и передал правоохранителям информацию о правонарушениях

Директор 6-го роддома Киева Сергей Цемашко обнаружил в больнице "мертвые души", получавшие зарплату в учреждении. Собрав факты, он передал их правоохранителям. В результате возбуждено уголовное дело по факту нанесения ущерба в особо крупных размерах и передано на рассмотрение Днепровского районного суда города Киева.

Об этом говорится в колонке, опубликованной на страницах издания "Цензор.нет".

Но позже детектив Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) Линок сообщил самому Цемашко о подозрении в совершении уголовных правонарушений по тем же статьям.

"Содержание врученного директору 6-го роддома сообщение о подозрении абсолютно необоснованно и базируется, по сути, только на предположениях детектива. Ни в одном из собранных стороной обвинения доказательств нет вообще фактических данных, свидетельствующих о совершении Цемашко инкриминируемых ему уголовных правонарушений", — пишет юрист.

Автор публикации отметила, что видит два сценария из-за которых БЭБ мог начать расследование по Цемашко.

"БЭБ, узнав о возбужденном ранее уголовном деле, решило его отжать себе, чтобы улучшить статистику. А статистика у них плохая. Второй, еще более вопиющий. Следователь Линок вошел в преступный сговор с ответственными за мошенничество (Степанец, Волынец и Бондаренко) и имеет личную мотивацию преследовать директора", — написала она.

Также на события отреагировал украинский военный и основатель пиццерии "Pizza Veterano" Леонид Остальцев в фейсбуке.

"Менять "старое" всегда сложно, особенно, когда это "старое" мутит бабки, сидит на старых схематозах и мешает тем, кто хочет развития, порядка, закона", — прокомментировал он.