Cлідчий БЕБ завів фейкову справу на директора пологового будинку

Детектив БЕБ повідомив про підозру директору пологового будинку, який сам і передав правоохоронцям інформацію про правопорушення

Директор 6-го пологового будинку міста Києва Сергій Цемашко виявив в лікарні "мертві душі", які отримували зарплату в установі. Зібравши факти він передав їх до правоохоронців. В результаті чого порушили кримінальну справу за фактом завдання збитків в особливо великих розмірах та передали на розгляд Дніпровського районного суду міста Києва.

Про це йдеться в колонці, опублікованій на сторінках видання "Цензор.нет".

Але пізніше детектив Бюро економічної безпеки України (БЕБ) Линок повідомив самому Цемашко про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень за тими самими статтями.

"Зміст врученого директору 6-го пологового будинку повідомлення про підозру абсолютно необґрунтований та базується, по суті, лише на припущеннях детектива. У жодному із зібраних стороною обвинувачення доказів немає взагалі фактичних даних, що свідчать про вчинення Цемашком інкримінованих йому кримінальних правопорушень", — пише юристка.

Автор публікації зазначила, що вбачає два сценарії через які БЕБ міг почати розслідування по Цемашко.

"БЕБ, дізнавшись про порушену раніше кримінальну справу, вирішило її віджати собі, щоб покращити статистику. А статистика в них кепська. Другий, ще більш кричущий. Слідчий Линок увійшов в злочинну змову з відповідальними за шахрайство (Степанець, Волинець та Бондаренко) та має особисту мотивацію переслідувати директора", — написала вона.

Також на події відреагував український військовий та засновник піцерії "Pizza Veterano" Леонід Остальцев у фейсбуці.

"Змінювати "старе" завжди складно, особливо, коли це "старе" мутить бабки, сидить на старих схематозах і заважає тим, хто хоче розвитку, порядку, закону", — прокоментував він.