Самое ожидаемое событие года для профессионалов ресторанного бизнеса Украины PRORESTO’23

15 октября в Киеве состоится ресторанный форум PRORESTO’23.

Ресторанный форум PRORESTO’23 – платформа, объединяющая профессионалов ресторанного бизнеса Украины, от официантов и поваров до руководителей крупных ресторанных сетей. 15 октября в Киеве они будут обмениваться знаниями, опытом, генерировать новые идеи, а также мотивировать и вдохновлять друг друга.

Спикеры главной сцены и темы:

• Спартак Велишаев – совладелец Министерства Шаурмы и Министерства Чебуреков

"Министерство Шаурмы — история миллиардного бизнеса, но это не точно"

• Александр Мусатов – легендарный ресторанный тренер-консультант

"Стандарты умерли? Да здравствуют стандарты!"

• Ксения Козонова – соучредитель компании Foundation Coffee Roasters и сети кофеен Ветер

"Управление изменениями во время кризисов. Личный и профессиональный подход в управлении"

• Виктор Титов – бренд-шеф сети ресторанов G-Group

"Как во время войны открыть заведение и избежать факапов"

• Владислав Романишин – основатель и шеф-бармен коктейльного бара Flacon

"Упс, кажется мы забыли о БАР"

• Александр Валигурский – основатель консалтинговой компании "Мета Консалтинг"

"Аналитика в действии: как разобраться в числах и принимать обоснованные решения"

• Артем Гончаренко – СЕО Агентства восстановления Украины

"Вызовы для ресторанного бизнеса во время войны: обслуживание, партнерство и возмещение ущерба от военной агрессии РФ"

• Евгений Борисенко – Business Development Manager в Uklon Delivery

"Новые возможности доставки без собственных курьеров"

• Юлия Косенко – операционная директор сети отелей Ribas

"Ошибки в сервисе: найти и обезвредить"

• Дмитрий Белецкий – соучредитель digital-агентства Lanet Click

"Digital в ресторанной сфере: быстрые решения — новые клиенты"

На малой сцене конференции развернутся профильные панельные дискуссии с ведущими экспертами ресторанной отрасли. Двадцать пять спикеров обсудят самые актуальные темы сферы HoReCa и ответят на вопросы зала.

В рамках мероприятия будут действовать экспозиции с ведущими профильными компаниями — от производителей оборудования до диджитал-сервисов: Uklon Delivery, Новый Проект, DeLonghi, Lanet Click и многие другие.

Важно отметить, что проект создан не только для развития гастрономической сферы, но и для сбора благотворительных взносов в поддержку ВСУ. Часть заработанных средств будет направлена в благотворительный фонд "Повернись Живим". Также гости смогут присоединиться к благотворительному проекту Агентства восстановления Украины – сбор средств на мобильный госпиталь.

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До встречи на PRORESTO’23

15 октября 2023 года, Pochayna Event Hall (Киев, Проспект Степана Бандеры, 23)