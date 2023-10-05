Найочікуваніша подія року для професіоналів ресторанного бізнесу України PRORESTO’23

15 жовтня в Києві відбудеться рестораний форум PRORESTO’23.

Ресторанний форум PRORESTO’23 — платформа, що об'єднує професіоналів ресторанного бізнесу України, від офіціантів та кухарів до керівників великих ресторанних мереж. 15 жовтня в Києві вони обмінюватимуться знаннями, досвідом, генеруватимуть нові ідеї, а також мотивуватимуть та надихатимуть один одного.

Спікери головної сцени та теми:

• Спартак Велішаєв – співвласник Міністерства Шаурми та Міністерства Чебуреків

"Міністерство Шаурми — історія мільярдного бізнесу, але це не точно"

• Олександр Мусатов – легендарний ресторанний тренер-консультант

"Стандарти померли? Хай живуть стандарти!"

• Ксенія Козонова – співзасновниця компанії Foundation Coffee Roasters і мережі кав‘ярень Вітер

"Керування змінами під час криз. Особистісний і професійний підхід в керуванні"

• Віктор Тітов – бренд-шеф мережі ресторанів G-Group

"Як під час війни відкрити заклад та уникнути факапів"

• Владислав Романішин – засновник та шеф-бармен коктейльного бару Flacon

"Упс, здається ми забули про БАР"

• Олександр Валігурський – засновник консалтингової компанії "Меta Consulting"

"Аналітика в дії: як розібратися в числах та приймати обґрунтовані рішення"

• Артем Гончаренко – СЕО Агенції відбудови України

"Виклики для ресторанного бізнесу під час війни: обслуговування, партнерство та відшкодування збитків від військової агресії рф"

• Євген Борисенко – Business Development Manager в Uklon Delivery

"Нові можливості доставки без власних кур'єрів"

• Юлія Косенко – операційна директорка мережі готелів Ribas

"Помилки в сервісі: знайти та знешкодити"

• Дмитро Білецький – співзасновник digital-агентства Lanet Click

"Digital в ресторанній сфері: швидкі рішення — нові клієнти"

На малій сцені конференції розгортатимуться профільні панельні дискусії з провідними експертами ресторанної галузі. Двадцять п’ять спікерів обговорять найактуальніші теми сфери HoReCa та дадуть відповіді на питання залу.

У рамках події діятимуть експозиції з ведучими профільними компаніями — від виробників обладнання до діджитал-сервісів: Uklon Delivery, Новий Проект, DeLonghi, Lanet Click та багато інших.

Важливо зазначити, що проєкт був створений не лише для розвитку гастрономічної сфери, а й для збору благодійних внесків на підтримку ЗСУ. Частина зароблених коштів буде направлена в благодійний фонд "Повернись Живим". Також гості матимуть можливість долучитися до благодійного проєкту Агенції відбудови України – збір коштів на мобільний госпіталь.

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До зустрічі на PRORESTO’23

15 жовтня 2023 року, Pochayna Event Hall (Київ, Проспект Степана Бандери, 23)