До морозов недалеко: какой погоды ждать в Киеве в начале недели

Ночью отметки термометров зафиксируются на уровне 3 градусов тепла

Октябрь принес в город резкое похолодание. По словам синоптиков, такая погода будет держаться до среды, но дождя не прогнозируется. Максимальная дневная температура ожидается +13 градусов.

Как сообщает сайт Meteofor, в Киеве будут дуть свежие ветры, достигающие 8-9 м/с. Следует осторожно проходить мимо сухих деревьев и линий электропередач.

В столице в начале этой недели, 9 октября, прогнозируется преимущественно облачная, но бездождевая погода. Днем воздух прогреется до +10 °C. Ночью снизится до 5 теплых градусов. В течение дня будет дуть сильный ветер, до 11-12 м/с.

Во вторник, 10 октября, будет почти такая же погода, как и в понедельник — переменная облачность. Дождя не предполагается. Днем термометры будут достигать +11 °C. Ночью опустятся до 3 теплых градусов. В дневные часы будет дуть свежий ветер, до 8 м/с.

А вот в середине недели, 11 октября, ожидается ясное небо. Лишь к вечеру на небе будут "плавать" облака, но осадков они не принесут. Температура воздуха днем прогреется до +13 °C, а ночью остынет до 3 теплых градусов. Максимальная сила ветра ожидается в дневные и вечерние часы, свежие 9 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в некоторых областях Украины температура опустится до нуля в ближайшие дни.