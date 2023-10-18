В Киеве ТРЦ Gulliver приглашает на празднование своего 10-летия с MONATIK, Тринчером и Jerry Heil

Мероприятие соберет популярных украинских артистов

В субботу 21 октября торгово-развлекательный центр Gulliver приглашает всех на празднование Дня рождения. Комплексу исполняется 10 лет. В программе: большой звездный концерт, розыгрыш ценных подарков и международный медиа-арт Uart Media Fest.

В рамках мероприятия запланирован сбор средств на восстановление школ, который будет перечислен через фандрейзинговую платформу UNITED24. Гости смогут сделать донаты, а также поучаствовать в звездном аукционе, который проведет Вася Байдак, 21 октября, или приобрести лимитированный мерч.

"Наш комплекс всегда был и остается центром жизни города, его жителей и гостей. Каждое наше мероприятие, презентация, активность – это отражение актуальных событий, которые происходят в столице. И это празднование Дня рождения для нас – особенное. Мы готовим фантастическое визуальное шоу, которым покажем, что, несмотря на сложные обстоятельства, продолжаем создавать культуру, привносить инновации и нести правильные смыслы, привлекая к этому каждого украинца", – рассказывает директор по маркетингу ТРЦ Gulliver Екатерина Жураковская.

Программа празднования начнется со звездного концерта в 12.00. Концепция концерта: 10 артистов, которые были с ТРЦ Gulliver эти 10 лет. В лайн-апе: Khayat, Юля Юрина, Lida Lee, Анна Тринчер, Jerry Heil, а хедлайнером вечера станет MONATIK. Ведущие мероприятия – Святослав Галюк и Мила Еремеева. Также в особых форматах появятся звездные гости и друзья Gulliver – Оля Полякова, которая представит свой новый проект, и Макс Барских со специальным сюрпризом.

Важной частью дня станет благотворительный аукцион, который проведет Вася Байдак. Все средства будут перечислены через фандрейзинговую платформу UNITED24 на направление "Образование и наука". Среди эмоциональных лотов: картина, написанная Соней Морозюк, специальный подарок от MONATIK, панама Kalush Orchestra, подписанная всеми участниками группы, чайная церемония с Анной Тринчер, специальный лот от UNITED24 – мяч, подписанный Элиной Светолиной и главный лот — поздравление или признание в любви на фасадных экранах ТРЦ. Кроме того, гостей мероприятия ждет розыгрыш ценных подарков, среди которых 10 смартфонов iPhone 14 и ювелирные украшения от бренда TOUS.

ТРЦ Gulliver отмечает юбилей

Финальной частью праздника станет международный медиа-арт фестиваль Uart Media Fest. Старт фестиваля намечен на 18:30. Онлайн-трансляция концерта и фестиваля по ссылке.

Произведения талантливых моушн-дизайнеров покажут на крупнейших фасадных экранах Европы, которые объединят в одно грандиозное медиа-шоу. Победители, которых определят именитые представители индустрии, получат гранты на дальнейшее развитие своих проектов. Организационным и исполнительным партнером UArt Media Fest стала международная компания MEET FUTURE, эксперт и трендсеттер в инновационных технологиях и мероприятиях.

В рамках мероприятия в ТРЦ соединится традиционное искусство и digital-инсталляция будущего. Так, развлекать гостей робот-диджей YuMI, который будет играть любимые треки на 5-м этаже ТРЦ. На этажах будут размещены интерактивные зоны, в которых каждый может приобщиться и создать свой уникальный арт с помощью искусственного интеллекта или видеотехнологий.

Организаторы мероприятия отметили, что для безопасности посетителей на территории комплекса предусмотрено укрытие, находящееся на паркинге Р-1 ТРЦ.