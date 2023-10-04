Миллион гривен на физико-психологическую реабилитацию: благотворители рассказали, как раненым военным получить грант

Благотворительный фонд Вадима Столара анонсировал начало второго этапа проекта по оказанию безвозмездной помощи – гранта в один миллион гривен. Целью данной инициативы является помощь проектам, которые занимаются физическим и психоэмоциональным восстановлением раненых военных, а также гражданских, пострадавших в результате вооруженной агрессии рф. Информация обнародована в соответствующем разделе на интернет-странице Фонда.

"Что касается психологического восстановления, то здесь мы сосредоточены на образовательных инициативах, направленных на обучение общественности принципам психического здоровья, работе с психическими расстройствами и тому подобное, – отмечают благотворители — Кроме того, мы стараемся обеспечить психологов специализированной подготовкой для эффективной помощи лицам, борющимся с определенными психологическими состояниями, такими как депрессия, панические атаки и посттравматическое стрессовое расстройство, особенно пострадавшим от последствий войны".

Как отмечают в Фонде, в сфере физической реабилитации его миссия состоит в создании реабилитационных центров и учреждений, предназначенных для физического восстановления военнослужащих, получивших ранения или нарушения в зоне боевых действий, что привело к ограничению общего самочувствия и физического здоровья.

Благотворители уточняют: "Если у вас есть результативные проекты для реализации в этих сферах, наш Фонд готов предоставить вам грант в размере 1 000 000 гривен. Выплата средств может производиться как одной, так и несколькими частями, в зависимости от вашего проекта, прогресса и характера предложенной концепции.

"После завершения нашей первой грантовой программы мы осознали важность этой инициативы. Она не только обеспечила финансовую поддержку проектов в разных регионах Украины, но и обогатила нас ценным опытом и доказала эффективность сотрудничества. Ведь благодаря коллективным усилиям доступ к первоклассным услугам физической реабилитации теперь есть у значительно большего количества раненых военнослужащих и гражданских лиц, – акцентировал Вадим Столар. – Опираясь на знания, полученные на предыдущем этапе, мы определили главные акценты нашей второй грантовой программы, которая охватывает как физическую, так и психоэмоциональную реабилитацию для наших защитников и всех, кто в этом нуждается. Я убежден, что в партнерстве с получателями грантов мы можем еще больше помогать людям, и это остается моим приоритетом".

Важно подчеркнуть, что гранты от БФ предоставляются исключительно неприбыльным организациям, зарегистрированным в Украине в соответствии с действующим законодательством и официально внесенным в реестр неприбыльных учреждений и организаций. К таким правомочным субъектам относятся благотворительные организации, ОО и другие официально зарегистрированные объединения, действующие на территории Украины.

Исчерпывающую информацию об условиях подачи заявки на грант от Фонда Вадима Столара, а также требования к участникам смотрите на странице программы.