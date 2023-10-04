Мільйон гривень на фізико-психологічну реабілітацію: благодійники розповіли, як пораненим військовим отримати грант

Благодійний фонд Вадима Столара анонсував початок другого етапу проєкту з надання безоплатної допомоги – гранту на один мільйон гривень. Метою даної ініціативи є допомога проєктам, які опікуються фізичним та психоемоційним відновлення військових, що зазнали поранень, а також цивільних, що постраждали внаслідок збройної агресії рф. Інформацію оприлюднено у відповідному розділі на інтернет-сторінці Фонду.

"Що стосується психологічного відновлення, то тут ми зосереджені на освітніх ініціативах, спрямованих на навчання громадськості принципам психічного здоров’я, роботі з психічними розладами тощо, – наголошують благодійники – Крім того, ми намагаємось забезпечити психологів спеціалізованою підготовкою для ефективної допомоги особам, які борються з певними психологічними станами, такими як депресія, панічні атаки та посттравматичний стресовий розлад, особливо тим, хто постраждав від наслідків війни".

Як зазначають у Фонді, у сфері фізичної реабілітації його місія полягає у створенні реабілітаційних центрів і закладів, призначених для фізичного відновлення військовослужбовців, які отримали поранення або порушення в зоні бойових дій, що призвело до обмеження їхнього загального самопочуття та фізичного здоров’я.

Благодійники уточнюють: "Якщо у вас є результативні проєкти для реалізації у цих сферах, наш Фонд готовий надати вам грант у розмірі 1 000 000 гривень. Виплата коштів може відбуватися як однією, так і кількома частинами, залежно від вашого проєкту, прогресу і характеру запропонованої концепції".

"Після завершення нашої першої грантової програми ми усвідомили важливість цієї ініціативи. Вона не лише забезпечила фінансову підтримку проєктів у різних регіонах України, але й збагатила нас цінним досвідом та довела ефективність співпраці. Бо завдяки колективним зусиллям доступ до першокласних послуг фізичної реабілітації тепер має значно більша кількість поранених військовослужбовців та цивільних осіб, – акцентував Вадим Столар. – Спираючись на знання, отримані на попередньому етапі, ми визначили головні акценти нашої другої грантової програми, яка охоплює як фізичну, так і психоемоційну реабілітацію для наших захисників та всіх, хто цього потребує. Я переконаний, що у партнерстві з отримувачами грантів ми можемо ще суттєвіше допомагати людям, і це залишається моїм пріоритетом".

Важливо підкреслити, що гранти від БФ надаються виключно неприбутковим організаціям, які зареєстровані в Україні відповідно до чинного законодавства та офіційно внесені до реєстру неприбуткових установ та організацій. До таких правочинних суб’єктів належать благодійні організації, ГО та інші офіційно зареєстровані об’єднання, що діють на території України.

Вичерпну інформацію про умови подання заявки на грант від Фонду Вадима Столара, а також вимоги до учасників дивіться на сторінці програми.