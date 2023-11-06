"Кейс Оленича и парка "Нивки": почему нужна реформа 5655

Новый закон позволит пресекать заговоры чиновников с застройщиками в зародыше

2 ноября 2023 года стало известно, что НАБУ и САП сообщили заместителю председателя КГГА Петру Оленичу о подозрении в злоупотреблении служебным положением по делу о незаконной застройке парка "Нивки" в Киеве. Будучи главой департамента земельных отношений в 2019 году, он фактически согласовал передачу парковой зоны под застройку. Участок должен был "освоить" компания, связанная с экс-председателем Шевченковской РГА Виктором Пилипишиным и его зятем Константином Яловым, экс-председателем комиссии Киевсовета по земельным вопросам. Такой сговор был бы невозможен, если бы к тому моменту уже действовали положения, заложенные градостроительной реформой (законопроект 5655).

История о попытках незаконной застройки части парка "Нивки" тянется еще с декабря 2019 года. Издание "Киеввласть" тогда подробно описывало события вокруг проблемного участка. Киевсовет решением №579/8152 передал участок с кадастровым номером 8000000000:88:008:0016 в аренду ООО "Украинская марка" (34414301) сроком 5 лет для строительства и обслуживания жилищно-офисного комплекса. Этим же решением горсовет планировал исключить этот участок из Программы развития зеленой зоны Киева до 2010 года и уменьшить площадь озелененных территорий общего использования восточной части парка "Нивки" с 44,94 га до 44,33 га.

В пояснительной записке к проекту этого решения говорилось, что участок относится к категории земель жилой и общественной застройки, на ней расположены два нежилых здания общей площадью более 600 кв.м, которые с 24 декабря 2013 принадлежат ООО "Украинская марка". Объяснительную записку, где речь шла о целевом назначении земли, подписал лично Петр Оленич. Проблема в том, что в графических материалах Генплана и Градостроительного кадастра Киева участок указан как парковая зона. Именно эту "подмену" фактически и предъявили НАБУ и САП по подозрению заместителю главы КГГА. Активисты, выходившие на защиту парка против незаконной застройки, еще в 2020 году обращали внимание, что изменение целевого назначения если и провели – то сделали это без согласования с Кабмином, хотя должны это сделать, ведь речь идет о природной достопримечательности государственного значения.

"По данным следствия, в ноябре 2019 года подозреваемый, в то время директор Департамента земельных ресурсов КГГА, получил на рассмотрение проект землеустройства, де-факто предполагавшего застройку части парка. В частности, речь шла об исключении земельного участка (восточная часть парка) и передаче его частному компании в аренду для строительства жилищно-офисного комплекса, при этом важно отметить, что в июле 2019 года Департамент отправил этот проект на доработку землеустройства из-за принадлежности участка к природно-заповедному фонду. запиской на рассмотрение депутатов Киевского городского совета", — заявили в НАБУ.

По мнению детективов, "подмена" была проведена, чтобы обеспечить гарантированное голосование за проект решения. Впоследствии решение Киевсовета было отменено Северным апелляционным хозяйственным судом.

Журналисты "Киеввласти" тогда связали получивший участок под застройку ООО "Украинская марка" с экс-председателем Шевченковской РГА Виктором Пилипишиным и его зятем, экс-председателем земельной комиссии Киевсовета Константином Яловым. Оленич все обвинения отрицает: департамент земельных ресурсов под его руководством действовал согласно действующему законодательству и на основании решения Киевского городского совета.

"Все разрешения и градостроительная документация были выданы еще в 2017-18 годах (до занятия мной должности), а проект согласован соответствующими органами власти", — сказал он в свою защиту.

Впрочем, очевидно, что департамент, в распоряжении которого есть полная информация и о генеральном плане, и о кадастре, и об истории "изменения целевого назначения" парка — не мог действовать "вслепую" и принимал решение — хоть и прикрываясь "предшественниками", вполне сознательно: ведь в проекте решения также говорилось об уменьшении границ парковой зоны ровно на территорию выделенного "Украинской марке" земельного участка.

Как эту историю мог бы предотвратить законопроект 5655 о градостроительной реформе, если бы на тот момент он уже вступил в силу?

Во-первых, цифровизация всех разрешительных процессов позволила бы отследить весь путь готовившихся к вынесению на сессию Киевсовета документов – и зафиксировать, кто и на каком этапе реально "изменил" целевое назначение участка без согласования с Кабмином и вопреки уже имеющимся документам более высокого порядка.

Во-вторых, уже на этапе подготовки синхронизация всех градостроительных документов не дала бы возможности такому проекту пройти автоматический мониторинг, ведь из-за несоответствия документ просто не сформировался и, условно говоря, "светился красным" на всех последующих этапах для всех участников процесса. И, соответственно, любое дальнейшее игнорирование этого "сигнала" фиксировалось бы в системе, автоматически превращая такое действие/бездействие в основание для уголовной ответственности.

В-третьих, выделение земли под застройку в парковых зонах фактически было бы невозможно, поскольку речь идет об особо высоком уровне мониторинга – и попытки что-то сделать в отношении этого участка сразу "высветились" на уровне центральных органов власти. Не говоря уже о том, что сам факт передачи участка конкретной компании на безальтернативной основе из-за сомнительных оснований (наличие зданий в собственности компании, которые могли быть умышленно куплены у предыдущего владельца, или вообще существовать только на бумаге) также был бы невозможен.

Как неоднократно заявляли авторы градостроительной реформы 5655, прозрачные правила игры невыгодны местным органам самоуправления, особенно в крупных городах, поскольку они будут вынуждены свернуть имеющиеся сегодня схемы по теневой передаче участков в пользование "приближенным" застройщикам, и допустить на рынок других игроков. Пример дела Петра Оленича доказывает, что рано или поздно схема все равно будет разоблачена, а антикоррупционные органы смогут довести ее как минимум до вручения подозрения. В этом случае понадобилось 4 года и решение суда об отмене незаконного решения Киевсовета. Однако при внедрении цифровизации процессов антикоррупционного контроля схемы будут минимизированы уже на этапе подготовки такого решения. В случае же его принятия – привлечение к ответственности всех участников станет в разы быстрее, а ресурсов на документирование и доказательство их вины будет идти кратно меньше.